 Німеччина подовжила застереження щодо поїздок до третіх країн до кінця літа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.06.2020

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Німеччина подовжила застереження щодо поїздок до третіх країн до кінця літа

Уряд ФРН продовжив застереження щодо поїздок до третіх країн до кінця літа, ці обмеження стосуються і України. Водночас в уряді країни заявили про можливі винятки з огляду на поширення коронавірусу у цих країнах.

Німеччина продовжила застереження щодо поїздок до третіх країн до кінця літа

Німеччина продовжила застереження щодо поїздок до третіх країн до кінця літа

Уряд Німеччини у середу, 10 червня, продовжив застереження щодо поїздок до третіх країн, що не входять до складу Євросоюзу, до 31 серпня. Ці обмеження стосуються більш ніж 160 країн світу, зокрема, і України.

Уряд Німеччини обґрунтовує цей крок тим, що треті країни можуть "без попередження та з негайним ефектом" запровадити обмеження на поїздки та нові карантинні обмеження. 

Через такі раптові заходи в березні десятки тисяч німецьких туристів застрягли за кордоном. Тоді за тиждень уряд повернув 240 тисяч німецьких туристів назад до ФРН. Тепер Федеральний уряд хоче уникнути повторення такої ситуації.

Водночас можливі винятки для окремих країн, зауважує агенція dpa. Їх встановлюватимуть на основі показників поширеності коронавірусу у країнах. Ця оцінка враховуватиме динаміку кількості інфікувань, а також те, як медична система справляється з епідемією COVID-19. Також до уваги братимуть масштаби тестувань, правила гігієни, варіанти поїздок та заходи безпеки для туристів на зворотному шляху. Крім того, жителям Німеччини рекомендують і надалі відмовлятися від круїзних подорожей.

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Застереження щодо подорожей уряд ФРН запровадив у середині березня. З 15 червня будуть зняті застереження для поїздок для 26 країн Євросоюзу, а також для подорожей до Великобританії, Ісландії, Норвегії, Швейцарії та Ліхтенштейну.

Обмеження для 29 країн мають скасувати 15 червня, а для Іспанії та Норвегії пізніше, бо там все ще діють обмеження на в'їзд.

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