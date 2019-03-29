 Німеччина подовжила ембарго на експорт зброї до Саудівської Аравії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.03.2019

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Новини

Німеччина подовжила ембарго на експорт зброї до Саудівської Аравії

Ухвалений раніше мораторій на постачання німецької зброї Саудівській Аравії триватиме ще як мінімум півроку. Одна з причин - війна в Ємені.

Експорт озброєнь

Німеччина ще на шість місяців подовжила чинність ембарго на поставки озброєнь до Саудівської Аравії. Про це в ніч на п'ятницю, 29 березня, заявив офіційний речник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Згідно з ухваленим рішенням, до 30 вересня поточного року Німеччина не поставлятиме вироблену в ФРН зброю до Саудівської Аравії, в тому числі і згідно з раніше схваленими контрактами, і не видаватиме дозволи на поставки зброї в майбутньому, зазначив Зайберт, передає інформагенція dpa.

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Коаліція на чолі із Саудівською Аравією використовує німецьку зброю під час проведення операцій в Ємені, довели дослідники проекту #GermanArms. (26.02.2019)

Про "кулю" проти журналіста Хашоггі говорив принц-наступник Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман, пише видання New York Times. В ООН заявляють, що вбиство журналіста було сплановане. (08.02.2019)

Rheinmetall погрожує уряду ФРН позовом через рішення про припинення експорту зброї до Саудівської Аравії. Концерн вважає, що заслуговує на відшкодування втрат. (20.01.2019)

У 2018 році виробники зброї з Німеччини реалізували на зовнішніх ринках значно менше своєї продукції, ніж роком раніше. Тенденція скорочення експорту озброєнь простежується у ФРН вже третій рік поспіль. (28.12.2018)

Водночас досягнуто домовленості щодо умов для подовження дозволів до кінця року для спільних проектів з партнерами по ЄС, що стосуються постачань до Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів. Берлін прагне в такий спосіб переконатися, що німецькі озброєння "не застосовуватимуться у війні в Ємені", зазначив речник, слова якого наводить агенція новин AFP.

Рішення про подовження ембарго було ухвалено на засіданні Федеральної ради безпеки Німеччини. Раніше представники німецького військово-промислового комплексу застерігали від подовження ембарго. За даними dpa, на даний момент німецькі зброярі не можуть відвантажити саудитам замовлені раніше озброєння на загальну суму близько 1,5 мільярда євро.

2018 року Саудівська Аравія вважалася четвертим за обсягами поставок імпортером німецького зброї. Впродовж дев'яти місяців 2018 року Берлін поставив Ер-Ріяду озброєнь на суму в 416,4 мільйона євро.

У жовтні 2018 року канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) повідомила, що Німеччина призупиняє поставки зброї Саудівській Аравії доти, доки Ер-Ріяд не надасть вичерпних пояснень обставин смерті журналіста Джамаля Хашоггі. Термін дотеперішньої заборони спливав наприкінці березня 2019 року, нагадує агенція новин AFP.

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