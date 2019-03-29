Німеччина подовжила ембарго на експорт зброї до Саудівської Аравії

Німеччина ще на шість місяців подовжила чинність ембарго на поставки озброєнь до Саудівської Аравії. Про це в ніч на п'ятницю, 29 березня, заявив офіційний речник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Згідно з ухваленим рішенням, до 30 вересня поточного року Німеччина не поставлятиме вироблену в ФРН зброю до Саудівської Аравії, в тому числі і згідно з раніше схваленими контрактами, і не видаватиме дозволи на поставки зброї в майбутньому, зазначив Зайберт, передає інформагенція dpa.

Водночас досягнуто домовленості щодо умов для подовження дозволів до кінця року для спільних проектів з партнерами по ЄС, що стосуються постачань до Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів. Берлін прагне в такий спосіб переконатися, що німецькі озброєння "не застосовуватимуться у війні в Ємені", зазначив речник, слова якого наводить агенція новин AFP.

Рішення про подовження ембарго було ухвалено на засіданні Федеральної ради безпеки Німеччини. Раніше представники німецького військово-промислового комплексу застерігали від подовження ембарго. За даними dpa, на даний момент німецькі зброярі не можуть відвантажити саудитам замовлені раніше озброєння на загальну суму близько 1,5 мільярда євро.

2018 року Саудівська Аравія вважалася четвертим за обсягами поставок імпортером німецького зброї. Впродовж дев'яти місяців 2018 року Берлін поставив Ер-Ріяду озброєнь на суму в 416,4 мільйона євро.

У жовтні 2018 року канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) повідомила, що Німеччина призупиняє поставки зброї Саудівській Аравії доти, доки Ер-Ріяд не надасть вичерпних пояснень обставин смерті журналіста Джамаля Хашоггі. Термін дотеперішньої заборони спливав наприкінці березня 2019 року, нагадує агенція новин AFP.