Німеччина повертає Намібії останки убитих на початку ХХ століття гереро і нама

Німеччина в середу, 29 серпня, передала делегації з Намібії останки убитих у часи колоніального минулого представників племен гереро і нама. Йдеться про 19 черепів, кістки та інші рештки загиблих. У п'ятницю, 31 серпня, ці останки прийматимуть на офіційній церемонії в столиці Намібії - Віндгук.

"Я схиляюся в глибокій жалобі", - сказала статс-міністерка в МЗС ФРН Мішелль Мюнтеферінґ (Michelle Müntefering) після спільної з делегатами від Намібії церковної служби у Берліні. Вона також згадала про історичну відповідальність Німеччини. Водночас міністерка культури Намібії Катріна Хансе-Хімарва подякувала, однак заявила, що її країна надалі чекає на офіційне вибачення німецьких найвищих осіб. "Намібія та Німеччина мають з'ясувати багато запитань щодо їхнього спільного минулого, теперішнього та майбутнього", - сказала вона.

З 1904 по 1908 рік у на той час німецькій Південно-Західній Африці відбулося масове вбивство представників

Німеччина повертає Намібії 19 черепів

африканських народностей гереро і нама. За оцінками істориків, за цей час було винищено близько 65 тисяч з 80 тисяч представників племені гереро, які тоді там жили, і не менше половини з 20 тисяч нама. Масові вбивства стали відповіддю на повстання гереро і нама проти німецької колоніальної влади, що почалося в грудні 1904 року.