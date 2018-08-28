 Німеччина повертає Намібії останки убитих на початку ХХ століття гереро і нама | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.08.2018

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Новини

Німеччина повертає Намібії останки убитих на початку ХХ століття гереро і нама

Німеччина повертає до Намібії 19 черепів, а також кістки убитих у колоніальні часи представників народностей гереро і нама.

Спільна меса в Берліні представників Німеччини та уряду Намібії

Спільна меса в Берліні представників Німеччини та уряду Намібії

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Африканська країна звинувачує ФРН у геноциді за колоніальних часів та вимагає вибачень та компенсації за це. (18.03.2017)

Німеччина в середу, 29 серпня, передала делегації з Намібії останки убитих у часи колоніального минулого представників племен гереро і нама. Йдеться про 19 черепів, кістки та інші рештки загиблих. У п'ятницю, 31 серпня, ці останки прийматимуть на офіційній церемонії в столиці Намібії - Віндгук.

"Я схиляюся в глибокій жалобі", - сказала статс-міністерка в МЗС ФРН Мішелль Мюнтеферінґ (Michelle Müntefering) після спільної з делегатами від Намібії церковної служби у Берліні. Вона також згадала про історичну відповідальність Німеччини. Водночас міністерка культури Намібії Катріна Хансе-Хімарва подякувала, однак заявила, що її країна надалі чекає на офіційне вибачення німецьких найвищих осіб. "Намібія та Німеччина мають з'ясувати багато запитань щодо їхнього спільного минулого, теперішнього та майбутнього", - сказала вона.

З 1904 по 1908 рік у на той час німецькій Південно-Західній Африці відбулося масове вбивство представників

Німеччина повертає Намібії 19 черепів

Німеччина повертає Намібії 19 черепів

африканських народностей гереро і нама. За оцінками істориків, за цей час було винищено близько 65 тисяч з 80 тисяч представників племені гереро, які тоді там жили, і не менше половини з 20 тисяч нама. Масові вбивства стали відповіддю на повстання гереро і нама проти німецької колоніальної влади, що почалося в грудні 1904 року.

 

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