Німеччина планує прийняти ще понад 1500 мігрантів з Греції

Німеччина планує прийяти ще 1553 мігранти з грецьких островів. Про це домовилися увечері у вівторок, 15 вересня, представники правлячої коаліції з ХДС/ ХСС та СДПН, повідомив представик соціал-демократів, віцеканцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz). Ідеться про 408 родин з дітьми, щодо чиїх заявок на притулок уже було прийнято позитивне рішення у Греції.

Раніше цього дня, як повідомляє агентство Reuters з посиланням на свої джерела в німецькому уряді, міністр внутрішніх справ країни Горст Зеегофер (Horst Seehofer) запропонував канцлерці ФРН Анґелі Меркель (Angela Merkel) прийняти 400 родин. Меркель підтримала цю пропозицію. При цьому повідомлялося, що Німеччина хоче прийняти біженців не лише з Лесбоса, де згорів табір "Морія", але й з інших грецьких островів.

Представники правлячої коаліції з ХДС/ ХСС та СДПН планували до середи, 16 вересня, визначитися щодо кількості біженців, яких Німеччина прийме додатково до 150 неповнолітніх з Лесбоса, що їх країна вже погодилася прийняти.

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Нагадаємо, що грецька поліція затримала на острові Лесбос п'ятьох мігрантів, підозрюваних у підпалі табору для біженців "Морія". Ще одного підозрюваного розшукують. Тим часом тисячі біженців, які після пожежі в таборі "Морія" залишилися без даху над головою, не поспішають перебиратися до створеного на острові нового табору. Натомість вони вимагають, щоб їх вивезли з Лесбоса.

У таборі "Морія" перебували понад 12 тисяч мігрантів. Відколи 9 вересня табір згорів, більшість з них живе просто неба. До тимчасового наметового табору, який розрахований на 5 тисяч осіб, поки що вирішили перебратися лише тисяча мігрантів.