 Німеччина оштрафувала Facebook на два мільйони євро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.07.2019

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Новини

Німеччина оштрафувала Facebook на два мільйони євро

Компанія Facebook порушила законодавство ФРН щодо боротьби з поширенням фейкових новин та ненависті, вирішили в Федеральному відомстві у справах юстиції й наклали на Facebook два мільйони євро штрафу.

Facebook

Американська інтернет-компанія Facebook мусить заплатити в Німеччині штраф в розмірі два мільйони євро. Таке рішення оголосило в вівторок, 2 липня, Федеральне відомство у справах юстиції. Причиною цього кроку стало "недостатнє" надання інформації компанією Facebook щодо кількості скарг користувачів соцмережі про поширення фейкової інформації та ненависницьких висловлювань, йдеться в ухвалі відомства, передає агенція новин AFP.

Нинішнє рішення стало першим грошовим стягненням за порушення спеціального закону, що зобов'язує соціальні мережі стежити за своїм контентом. Цей нормативний акт чинний з січня 2018 року. Згідно з нормами цього закону, соцмережі зобов'язані видаляти протиправні повідомлення та інформацію. Крім того, вони мають реагувати на скарги користувачів і щопівроку надавати звіт, де мусить чітко вказуватися те, як саме соцмережа повелася зі скаргами користувачів.

У звіті значно менше зафіксованих скарг, ніж у конкурентів

Натомість у оприлюдненому торік першому піврічному звіті компанія Facebook надала "розмиту картину" щодо кількості інформації протиправного змісту, а також про те, як саме соцмережа повелася з цією інформацією.

Власне в звіті за першу половину 2018 року представлені лише 886 скарг, тоді коли відео-платформа YouTube виявила в себе 215 000 повідомлень та записів сумнівного змісту, з яких близько 58 тисяч видалено. Соцмережа Twitter повідомила про 215 000 повідомлень сумнівного змісту, з яких видалено було близько 29 тисяч.

Тож Федеральне відомство з питань юстиції дійшло висновку, що Facebook згадав у звіті лише "крихту з скарг" користувачів щодо інформації чи дописів протиправного змісту.

На тлі цього міністерка юстиції Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) закликала Facebook до прозорості, передає AFP.

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