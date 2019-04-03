Німеччина оштрафувала Facebook на два мільйони євро

Компанія Facebook порушила законодавство ФРН щодо боротьби з поширенням фейкових новин та ненависті, вирішили в Федеральному відомстві у справах юстиції й наклали на Facebook два мільйони євро штрафу.
Американська інтернет-компанія Facebook мусить заплатити в Німеччині штраф в розмірі два мільйони євро. Таке рішення оголосило в вівторок, 2 липня, Федеральне відомство у справах юстиції. Причиною цього кроку стало "недостатнє" надання інформації компанією Facebook щодо кількості скарг користувачів соцмережі про поширення фейкової інформації та ненависницьких висловлювань, йдеться в ухвалі відомства, передає агенція новин AFP.
Нинішнє рішення стало першим грошовим стягненням за порушення спеціального закону, що зобов'язує соціальні мережі стежити за своїм контентом. Цей нормативний акт чинний з січня 2018 року. Згідно з нормами цього закону, соцмережі зобов'язані видаляти протиправні повідомлення та інформацію. Крім того, вони мають реагувати на скарги користувачів і щопівроку надавати звіт, де мусить чітко вказуватися те, як саме соцмережа повелася зі скаргами користувачів.
У звіті значно менше зафіксованих скарг, ніж у конкурентів
Натомість у оприлюдненому торік першому піврічному звіті компанія Facebook надала "розмиту картину" щодо кількості інформації протиправного змісту, а також про те, як саме соцмережа повелася з цією інформацією.
Власне в звіті за першу половину 2018 року представлені лише 886 скарг, тоді коли відео-платформа YouTube виявила в себе 215 000 повідомлень та записів сумнівного змісту, з яких близько 58 тисяч видалено. Соцмережа Twitter повідомила про 215 000 повідомлень сумнівного змісту, з яких видалено було близько 29 тисяч.
Тож Федеральне відомство з питань юстиції дійшло висновку, що Facebook згадав у звіті лише "крихту з скарг" користувачів щодо інформації чи дописів протиправного змісту.
На тлі цього міністерка юстиції Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) закликала Facebook до прозорості, передає AFP.
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