Німеччина очолила світовий рейтинг здатності до інновацій

У щорічному рейтингу конкурентоспроможності, який складають експерти Всесвітнього економічного форуму (WEF), Німеччина посіла третє місце після США та Сінгапуру. Крім того, ФРН випередила США як найбільш сприятлива для інновацій країна у світі. Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті WEF, у вівторок, 16 жовтня.

Автори дослідження обґрунтували свої висновки, зокрема, великою кількістю заявок на патенти, високою якістю досліджень, які проводять компанії і вчені, а також створенням міжнародних мережевих структур. Дослідники зазначають, що Німеччина особливо відрізняється в управлінні інноваційними процесами від стадії ідеї до комерціалізації.

Особливу увагу економісти приділили вимогам у епоху цифрових технологій. На думку експертів, світова економіка готова до повної дигіталізації лише частково. Для багатьох країн інновації пов'язані з труднощами. Навіть у Німеччині та США є простір для зростання. Наприклад, ФРН слід розвивати мобільний інтернет і широкосмугові з'єднання, вважають аналітики WEF.