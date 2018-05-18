 Німеччина не бачить підстав для скасування санкцій проти РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.04.2019

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Новини

Німеччина не бачить підстав для скасування санкцій проти РФ

Участь міністра економіки ФРН у відкритті заводу Mercedes біля Москви не є ознакою зміни німецької політики санкцій щодо Росії, заявив представник німецької канцлерки.

Завод з виробництва Mercedes у Московській області РФ

Завод з виробництва Mercedes у Московській області РФ

Німеччина не бачить підстав для скасування санкцій ЄС стосовно Росії. "Ні", - лаконічно відповів офіційний представник канцлерки Німеччини Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) в середу, 3 квітня, на питання кореспондента DW, чи треба розглядати участь німецького міністра економіки Петера Альтмаєра (Peter Altmaier) в церемонії відкриття заводу зі збирання автомобілів Mercedes під Москвою як відхід Берліна від політики санкцій проти РФ.

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"Санкції щодо Росії були запроваджені тому, що на це є причини, - нагадав Зайберт. - І санкції можуть бути скасовані, якщо відпадуть ці причини, які полягають в анексії Росією Криму, що суперечить міжнародному праву, в російській військові дестабілізації ситуації на сході України та невиконанні положень мінської угоди". І поїздка міністра економіки, додав він, нічого в підході Берліна не змінює.

Як пояснила кореспонденту DW прес-секретарка Альтмаєра Анніка Айнгорн (Annika Einhorn), в участі міністра економіки в церемонії відкриття німецького підприємства за кордоном немає нічого екстраординарного, сказала вона. Це траплялося й раніше, адже під час закордонних поїздок він часто відвідує промислові підприємства, зазначила Айнгорн.

Німецький автоконцерн Daimler AG 3 квітня відкрив у Підмосков'ї завод з виробництва автомобілів Mercedes. У церемонії взяли участь Альтмаєр, президент РФ Володимир Путін, голова правління председатель правления Daimler AG Дітер Цетше (Dieter Zetsche) тощо.

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