Німеччина на "Євробаченні-2019": ледь знайомі "сестри"

Хто б міг подумати, що ці дівчата ледь знають одна одну, - настільки злагоджений у них вийшов перформанс на німецькому національному відбірковому конкурсі "Наша пісня для Ізраїлю" ("Unser Lied für Israel"), який нещодавно пройшов у Берліні. Він визначив учасника від ФРН фінального етапу "Євробачення-2019", який пройде у травні в Тель-Авіві. Дует S!Sters, який виконав композицію Sister, випередив шістьох конкурентів і здобув перемогу. При цьому, як уже зрозуміло, 19-річна Карлотта Труман (Carlotta Truman) і 26-річна Лаура Кестель (Laura Kästel), яка виступає під псевдонімом Laurita, - зовсім не сестри.

Блондинка і брюнетка

Ба більше: Карлотта і Лаура знають одна одну зовсім недовго, а їхній музичний дует був сформований лише місяць тому. Власне, його створили спеціально для національного відбіркового конкурсу "Євробачення". Щоб зблизитися і знайти спільну мову, дівчата багато спілкувалися одна з одною телефоном. І це дало свої плоди: вони перейнялися одна до другої такою симпатією, що і поводятьcя вже - наче близькі родички. Варто згадати хоча б, як зворушливо старша Лаура тримала за руку молодшу Карлотту, коли обидві, хвилюючись, чекали на підсумки відбору.

Дует S!Sters під час відбуркового конкурсу в Берліні, 22 лютого 2019 року

Обидві дівчини займаються музикою давно. Блондинка Карлотта, яка виросла у змішаній німецько-британської сім'ї, навчається в музичному коледжі у Ганновері. На сцену вона вперше вийшла в дев'ятирічному віці, впевнено заявивши про себе в телевізійному шоу "Суперталант". Її виступ вразив навіть "самого" Дітера Болена (Dieter Bohlen). "Ти - найкращий приклад того, що в Німеччині є справжні таланти", - сказав тоді колишній соліст Modern Talking і успішний німецький продюсер.

У чотирнадцять років Карлотта підкорила журі і публіку дитячого телеконкурсу The Voice Kids. Вона обожнює рок-панк-поп та соул, сама пише музику і вірші, при чому пише пісні як німецькою, так і англійською мовами. Разом зі своїм братом Амадеусом (Amadeus Truman) вони створили гурт Carlotta & The Truman Show, яка регулярно гастролює з концертами Німеччиною.

На бек-вокалі у зірок

Ну а запальна брюнетка Laurita з Вісбадена, дівчина з філіппінськими корінням і володарка сексапільного голосу з легкою хрипотою, який запам'ятовується, вперше зірвала гучні оплески в 10-річному віці, коли завоювала перемогу в дитячому музичному телеконкурсі Kiddy Contest.

До 26 років Лаура набула чималого досвіду як бек-вокалістка та працює на підспіві у таких відомих зірок, як німецька поп-діва Сара Коннор (Sarah Connor) і швейцарська співачка Штефані Гайцманн (Stefanie Heizmann). А на даний час вона виступає в групі підтримки німецької переможниці "Євробачення-2010" Лєни Майєр-Ландрут (Lena Meyer-Landrut).

Наскільки високі шанси дуету S!Sters на перемогу в Тель-Авіві? Тут думки німецької аудиторії розділилися. Якщо одні співають дівчатам дифірамби, то інші сприймають "сестер" скептично і вважають, що за своєю експресивністю та здатністю зачаровувати вони не дотягують до потрібного рівня. Мовляв, для перемоги на "Євробаченні" одного співочого таланту мало. Харизма, самобутність і автентичність - ось головні складові успіху на сцені.

Для шкільного віку?

Ян Феддерсен (Jan Feddersen), відомий німецький експерт з "Євробачення", переконаний, що перемога S!Sters у німецькому проекті "Наша пісня для Ізраїлю" - абсолютно заслужена, а пісня Sister, яку вони виконують, відповідає духу часу та стала свого роду гімном проти безглуздих чвар, конкурентної боротьби і приниження жінок.

А ось відомий музичний продюсер і композитор Ральф Зіґель (Ralph Siegel), вважає, що шанси німецького дуету на "Євробаченні" дуже невисокі. На його думку, "пісенька", з якої вони виступають, матиме успіх хіба що серед дітей шкільного віку.

Відбір за право представляти Німеччину на "Євробаченні" цього року був серйозний: на початковому етапі, в липні минулого року, свої заявки подали загалом близько тисячі виконавців! Потім їх залишилося двісті, потім - двадцять, а в фінал після багатоступеневих відбіркових конкурсів вийшли шестеро кандидатів. Пісні для них були вже спеціально написані професійними композиторами і поетами. До цих шести додався і дует S!Sters, який сформувала в січні цього року суспільно-правова телерадіокомпанія NDR саме для виконання пісні Sister.

Переможці фінального концерту визначалися таким чином: третину оцінок кожному кандидату давало експертне журі, яке складалося зі ста людей (його формував мовник), третину - міжнародне журі, до якого входили колишні члени журі національних конкурсів "Євробачення", і третину - глядачі. Ветерани "Євробачення" дали дуету S!Sters лише п'яте місце, але від експертів і глядачів вони отримали максимум балів, - і перемогли.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2003 рік: Дебют Олександра Пономарьова у Ризі Дебют України на Євробаченні відбувся 2003 року в Ризі. Першим українським учасником став Олександр Пономарьов з піснею "Hasta la Vista", який виступав під іменем Olexandr. У фіналі він посів 14 місце, але значно збільшив коло фанатів конкурсу в Україні.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2004 рік: Руслана перемагає у Стамбулі Вже друга участь України у "Євробаченні" приносить перемогу! У Стамбулі Руслана підкорила європейських глядачів енергією своїх ”Диких танців” - під час репетиції фіналу не витримала навіть скляна сцена. PR-команда Руслани обрала нестандартну, але дієву стратегію: наприклад, на прес-конференції присутнім пропонували дегустацію горілки й сала та майстер-клас з гри на трембіті.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2005 рік: "Ґринджоли" у Києві 2005 року ювілейне 50-те "Євробачення" уперше проходить у Києві. На хвилі ейфорії після Помаранчевої революції віце-прем’єр Микола Томенко наполіг на участі гурту "Ґринджоли". Гімн революції "Разом нас багато" довелося переробити, адже політика суперечить правилам конкурсу. Виступ публіка оцінила не високо - "Ґринджоли" посіли 19 місце.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2006 рік: Тіна Кароль в Афінах 2006 року "Євробачення" проходило в Афінах після того, як у Києві перемогла учасниця від Греції. Україну на конкурсі представляла Тіна Кароль із піснею "Show Me Your Love". Запальний виступ і шоу з елементами українських танців забезпечили Тіні Кароль 7-ме місце. Щоправда, сама співачка пізніше зазначала, що "Євробачення" принесло їй більше витрат, ніж прибутку.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2007 рік: Вєрка Сердючка у Гельсінкі На "Євробаченні" у Гельсінкі виступала Вєрка Сердючка з "Dancing Lasha Tumbai". Пісня, написана суржиком з кількох мов, ексцентричний костюм із зіркою на голові, підкорили європейських глядачів і принесли Україні друге місце. У Росії ж обурювалися тим, що приспів нагадує на слух "Russia, goodbye!" ("Росіє, прощавай!"). За твердженням автора, "Lasha Tumbai" монгольською означає "Збиті вершки".

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2008 рік: Ані Лорак у Белграді Другий рік поспіль Україні вдалося завоювати друге місце у фіналі "Євробачення". На конкурсі у Белграді від України виступала Ані Лорак з піснею "Shady Lady". Стратегія Ані Лорак відрізнялася від Вєрки Сердючки: шоу співачки було спокусливим. Зрештою, перемогу дістав російський учасник Діма Білан.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2009 рік: Світлана Лобода у Москві Українська виконавиця виступала із піснею "Be My Valentinе". На сцені Лободу супроводжували танцюристи у костюмах римських легіонерів. Сама ж співачка під час виступу ефектно зіграла на барабанах. Виступ української конкурсантки посів 12 місце.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2010 рік: Alyosha в Осло На "Євробаченні" в Осло Україну представляла співачка Alyosha з піснею "Sweet People", що присвячена екологічним проблемам. Промо-кліп частково знімали у Прип'яті, поблизу ЧАЕС. Спершу представником України на "Євробаченні" мав бути Василь Лазарович, однак після приходу до влади президента Віктора Януковича керівництво Нацтелекомпанії змінилося і відбір проводили заново. Україна посіла 10 місце.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2011 рік: Міка Ньютон у Дюссельдорфі 2011 року на "Євробаченні" у німецькому Дюссельдорфі Україну представляла Міка Ньютон з піснею "Angel". І тоді український відбір також не минувся без скандалу: глядачі підозрювали фальсифікацію SMS-голосування. Проте конкурентки Джамала та Злата Огнєвіч відмовилися брати участь у переголосуванні. Міка Ньютон посіла 4 місце. Переможцями конкурсу став дует з Азербайджану.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2012 рік: Гайтана в Баку Співачка Гайтана виступала у Баку від України з піснею "Be My Guest". Конкурс в Азербайджані став поки найдорожчим за рівнем витрат за всю історію "Євробачення". На сцені Гайтану супроводжували танцюристи у кольорових костюмах, сама співачка з’явилась у білій сукні із віночком на голові. У фіналі пісня із запальними ритмами посіла 15 місце.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2013 рік: Злата Огнєвіч у Мальме Після перемоги у Баку шведської конкурсантки Loreen з піснею "Euphoria", "Євробачення-2013" проходило у шведському Мальме. Україну представляла Злата Огнєвіч з композицією "Gravity". За задумом, на сцену співачку виносив велетень, Огнєвіч співала, стоячи на камені, у супроводі бек-вокалістів. Україна посіла третє місце.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2014 рік: Марія Яремчук у Копенгагені 2014 року на "Євробаченні" у Копенгагені від України виступала донька легендарного Назарія Яремчука Марія Яремчук з піснею "Tick-Tock". Національний відбір і тоді позначився скандалом навколо SMS-голосування. Проте співачка таки виступила на сцені міжнародного пісенного конкурсу й отримала 6 місце.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2016 рік: Перемога Джамали у Стокгольмі 2015 року Україна не брала участі через складну політичну ситуацію. 2016 року Україна із тріумфом повертається на конкурс у Стокгольмі. Співачка Джамала на сцені, що особливо запам'яталася дивовижними візуальними ефектами, виконала пісню "1944", присвячену трагедії депортації кримських татар. Виступ Джамали приніс Україні вже другу перемогу на конкурсі.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2017 рік: O.Torvald у Києві 2017 року "Євробачення" повернулося до Києва. Україну представляв гурт O.Torvald з роковою піснею "Time", що присвячувалась необхідності цінувати відведений кожному час. Проте виконавцям вдалося отримати лише 24-те місце. Несподівано для багатьох, на конкурсі переміг учасник від Португалії.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2018 рік: Mélovin у Лісабоні 2018 року на "Євробаченні" у Лісабоні Україну представляв одесит Mélovin, переможець шостого сезону шоу “Х-Фактор”. Співак виконав композицію "Under The Ladder". Виступ співака супроводжували вогняні спецефекти. Проте особливого враження на публіку це не справило - Україна посіла 17 місце, а переможницею стала учасниця від Ізраїлю Нетта (Барзілай) із піснею "Toy". Автор: Ірина Бойко

