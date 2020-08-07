Німеччина надасть Лівану 10 мільйонів євро екстреної допомоги

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) повідомив про надання Лівану 10 мільйонів євро екстреної допомоги від ФРН. "Люди в Бейруті потребують нашої допомоги, і їм потрібні підстави для сподівань", - заявив політик перед початком міжнародної донорської конференції для допомоги Лівану в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, опублікованому в неділю, 9 серпня.

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Міністр з питань розвитку ФРН Ґерд Мюллер (Gerd Müller) в інтерв'ю виданню Welt am Sonntag додав, що ці кошти підуть на надання медичної допомоги, на продовольчі товари в рамках Світової продовольчої програми, а також у рамках програми ФРН Cash for work - на оплату тимчасових працівників, які відновлюватимуть важливі об'єкти ​​інфраструктури.

9 серпня відбудеться організована Францією і ООН онлайнконференція донорів для допомоги Лівану. У ній братимуть участь, зокрема, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, президенти Франції і США Еммануель Макрон і Дональд Трамп, президент Європейської Ради Шарль Мішель.

Вибухи у Бейруті та антиурядові протести

4 серпня Бейрут сколихнули потужні вибухи в районі порту ліванської столиці. За оцінками міської влади, пошкоджено половину будівель Бейрута. У місті на два тижні запроваджено режим надзвичайного стану.

За даними уряду Лівану, в порту вибухнули 2750 тонн аміачної селітри (нітрату амонію), яка протягом шести років зберігалася на складі без дотримання необхідних заходів безпеки. Утім, президент країни Мішель Аун заявив 7 серпня, що слідство також має перевірити, чи не прогриміли вибухи внаслідок "іноземного втручання", зокрема, за допомогою ракети чи бомби. Однак жодних доказів на підтвердження цієї версії поки немає.

Згідно з останніми даними, жертвами вибухів стали 158 людей, п'ять тисяч осіб отримали ушкодження, більше сотні з них перебувають у критичному стані. Крім того, десятки осіб досі вважаються зниклими безвісти.

Після цих вибухів у Бейруті почалися антиурядові протести. На них виникли сутички між протестувальниками та силовиками. Мітингарі висловлювали своє обурення діями уряду після вибухів у порту Бейрута.

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