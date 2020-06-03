Німеччина надала Україні 25,5 мільйона євро на житло для переселенців
Завдяки німецькій фінансовій допомозі внутрішньо переміщені особи в Україні зможуть зменшити платежі по кредитах на житло. Передбачається, що це допоможе п'яти тисячам родин покращити житлові умови.
Німеччина допоможе покращити житлові умови переселенців в Україні
Німецький уряд виділив Україні грант на 25,5 мільйона євро на житло для внутрішньо переміщених осіб. Відповідну угоду у середу, 3 червня, підписали посолка ФРН в Україні Анка Фельдгузен (Anka Feldhusen) та віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, повідомило посольство ФРН в Україні.
Метою проєкту, який реалізується Кредитною установою для відбудови (KfW), є рефінансування субсидованої державної програми надання кредитів на придбання власного житла. Передбачається, що за допомогою цього гранту можуть бути рефінансовані близько 1 200 кредитів, що допоможе близько п'яти тисячам родин.
Повідомляється, що звичайна ринкова відсоткова ставка за наявними кредитами може досягати до 25 відсотків річних. Однак родини, які мають на це право, можуть отримати кредити за державною кредитною програмою під близько 3 відсотків річних. Житлова площа квартир, які фінансуються, не може при цьому перевищувати межу, встановлену державною кредитною програмою.
"Цим проєктом Німеччина підтримує людей, які постраждали від війни на Сході України, у забезпеченні їхнього економічного і соціального існування", - наголосила Анка Фельдгузен.
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