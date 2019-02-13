Німеччина надаватиме в розпорядження НАТО свою кіберзброю

Німеччина готова ділитися з Північноатлантичним альянсом своїми потужностями для ведення воєн у кіберпросторі. Про це у четвер, 14 лютого, після засідання міністрів оборони країн Альянсу у Брюсселі заявила глава оборонного відомства ФРН Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

"Так само, як ми надаємо в розпорядження НАТО сухопутні війська, військово-повітряні та військово-морські сили, тепер ми також можемо надавати в розпорядження НАТО і наші потужності у кіберсфері", - зазначила вона, цитує агенція AFP. Фон дер Ляєн додала, що робитимуть це в рамках чинного національного законодавства.

Мета цього кроку - краща озброєність НАТО у кіберпросторі з огляду на заплановане використання під час операцій Альянсу кіберзброї. Йдеться, для прикладу, про місії в Афганістані чи Іраку. В НАТО оголосили кіберпростір окремою сферою проведення операцій у 2016 році, а в 2017-му домовилися про відповідні директиви щодо військових кібернападів.

У Бундесвері в 2017 році створили окремий підрозділ "кібер- та інформаційний простір". На даний момент він нараховує 13,5 тисяч військових та цивільних співробітників і повинен бути у повній боєготовності до 2021 року.

Поки НАТО не розвиває власні потужності для кібератак, їх добровільно надають держави-члени Альянсу. Минулого року це робили вже США, Великобританія, Нідерланди, Естонія та Данія. Як у випадку з іншими військовими ресурсами, такими як танки і літаки, члени Альянсу зберігають контроль над своїми кіберпотужностями і надають їх у розпорядження НАТО, коли це необхідно для місій і операцій.

За допомогою цілеспрямованих кібератак військові можуть, для прикладу, "покласти" пропагандистські сайти противників. Також об'єктами атак можуть бути комп'ютерні або мобільні мережі, через які можна паралізувати комунікації та енергопостачання військових об'єктів чи компаній. Успішним прикладом застосування кіберзброї вважається боротьба США з терористичним угрупуванням "Ісламська держава" (ІД), під час якої американські військові неодноразово вимикали комунікаційні та комп'ютерні мережі бойовиків.