 Німеччина надаватиме в розпорядження НАТО свою кіберзброю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.02.2019

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Новини

Німеччина надаватиме в розпорядження НАТО свою кіберзброю

Німеччина приєднується до країн, які надають свої кіберпотужності в розпорядження НАТО, заявила Урсула фон дер Ляєн. За допомогою кібератак військові можуть відключати сайти та телекомунікаційні мережі противників.

Міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн

Міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн

Німеччина готова ділитися з Північноатлантичним альянсом своїми потужностями для ведення воєн у кіберпросторі. Про це у четвер, 14 лютого, після засідання міністрів оборони країн Альянсу у Брюсселі заявила глава оборонного відомства ФРН  Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

"Так само, як ми надаємо в розпорядження НАТО сухопутні війська, військово-повітряні та військово-морські сили, тепер ми також можемо надавати в розпорядження НАТО і наші потужності у кіберсфері", - зазначила вона, цитує агенція AFP. Фон дер Ляєн додала, що робитимуть це в рамках чинного національного законодавства.

Мета цього кроку - краща озброєність НАТО у кіберпросторі з огляду на заплановане використання під час операцій Альянсу кіберзброї. Йдеться, для прикладу, про місії в Афганістані чи Іраку. В НАТО оголосили кіберпростір окремою сферою проведення операцій у 2016 році, а в 2017-му домовилися про відповідні директиви щодо військових кібернападів. 

У Бундесвері в 2017 році створили окремий підрозділ "кібер- та інформаційний простір". На даний момент він нараховує 13,5 тисяч військових та цивільних співробітників і повинен бути у повній боєготовності до 2021 року.

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Представники 50 країн та понад 150 компаній підписали документ під назвою "Париж закликає до довіри та безпеки в кіберпросторі", в якому взяли на себе зобов'язання активніше боротися з кіберзлочинністю. (12.11.2018)

Відкриваючи нову штаб-квартиру німецької розвідки в Берліні, канцлерка Німеччини Анґела Меркель назвала основні загрози й наголосила, що країна, як ніколи до цього, потребує сильної і дієздатної розвідслужби. (08.02.2019)

Поки НАТО не розвиває власні потужності для кібератак, їх добровільно надають держави-члени Альянсу. Минулого року це робили вже США, Великобританія, Нідерланди, Естонія та Данія. Як у випадку з іншими військовими ресурсами, такими як танки і літаки, члени Альянсу зберігають контроль над своїми кіберпотужностями і надають їх у розпорядження НАТО, коли це необхідно для місій і операцій.

За допомогою цілеспрямованих кібератак військові можуть, для прикладу, "покласти" пропагандистські сайти противників. Також об'єктами атак можуть бути комп'ютерні або мобільні мережі, через які можна паралізувати комунікації та енергопостачання військових об'єктів чи компаній. Успішним прикладом застосування кіберзброї вважається боротьба США з терористичним угрупуванням "Ісламська держава" (ІД), під час якої американські військові неодноразово вимикали комунікаційні та комп'ютерні мережі бойовиків.

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