 Німеччина запроваджує 14-денний карантин для всіх, хто прибуває до країни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.04.2020

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Новини

Німеччина запроваджує 14-денний карантин для всіх, хто прибуває до країни

Нові норми почнуть діяти з 10 квітня і стосуватимуться переважно німецьких громадян і резидентів Німеччини або ЄС. Транзитних подорожніх, які прямують на батьківщину, обмеження не стосуватиметься.

Поліцейські здійснюють контроль на французько-німецькому кордоні, березень 2020 року

Поліцейські здійснюють контроль на французько-німецькому кордоні, березень 2020 року

Усі особи, що прибувають до Німеччини, в обов'язковому порядку мають перебувати на карантині протягом 14 днів. Відповідну рекомендацію для втілення урядами федеральних земель країни на засіданні у понеділок, 6 квітня, ухвалив кризовий штаб федерального уряду ФРН. 

Згідно з рішення кризового штабу, нові норми почнуть діяти з 10 квітня. Ці заходи стосуватимуться переважно громадян і резидентів Німеччини або ЄС, адже Європейський Союз ще 17 березня ухвалив рішення закрити зовнішні кордони на 30 днів для необов'язкових поїздок громадян третіх держав.

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Обмеження не стосуватимуться медпрацівників та водіїв вантажівок. Також не відправлятимуть на каратнин тих, хто доїжджає на роботу через кордон, прибував на нетривалий час у справах чи для обслуговування обладнання, а також транзитних подорожніх, які прямують на батьківщину, зазначає агентство новин dpa.

Кількість інфікованих у Німеччині зростає

Базований у США Університет Джонса Гопкінса станом на ранок 6 квітня зареєстрував 100123 випадки інфікування новим коронавірусом SARS-CoV-2 у Німеччині. Внаслідок хвороби COVID-19, яку викликає вірус, у ФРН померли 1584 людей, натомість 28,7 тисячі одужали.

Тим часом німецький Інститут імені Роберта Коха, в якому використовують іншу методику підрахунку, зареєстрував 95391 випадок зараження та 1434 жертву хвороби COVID-19. Дані Інституту зазвичай оновлюються дещо пізніше, ніж цифри американських колег.

Три тижні обмежень

У Німеччині вже третій тиждень у всій країні діють обмеження у зв'язку з епідемією коронавірусу. Зокрема, людям заборонено пересуватися групами понад двоє осіб, за винятком тих, хто мешкає разом. Зачиненими залишаються більшість крамниць, школи, університети, спортклуби, бібліотеки та інші громадські місця. Крім того, в деяких регіонах країни чинні обмеження на пересування вулицями. Федеральний уряд та влада земель домовилися, що обмеження залишатимуться чинними щонайменше до 19 квітня, коли в більшості земель країни завершаться великодні шкільні канікули.

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