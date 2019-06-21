Німеччина закликає до мирного вирішення конфлікту в Перській затоці

Німецький уряд закликає до мирного вирішення конфлікту в Перській затоці. Ця напружена ситуація має бути вирішена дипломатичним і політичним шляхом, наголосила у п'ятницю, 21 червня, під час саміту ЄС в Брюсселі канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel), цитує агенція dpa.

ФРН також вітає рішення президента США Дональда Трампа відмовитися від авіаударів по цілях в Ірані, пов'язаних зі збитим американським дроном. Німеччина вітає будь-який крок, який служить деескалації напруги в регіоні, заявила речниця німецького уряду Мартіна Фітц (Martina Fietz).

"Щодо президента Трампа я можу сказати, що існує чимало свідчень того, що американський президент хотів би уникнути військового протистояння, і ми, звичайно ж, це вітаємо", - підкреслила Фітц. Своєю чергою генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, коментуючи ситуацію в Перській затоці, закликав сторони конфлікту "зберігати сталеві нерви".

Дональд Трамп визнав, що був готовий до обстрілу Ірану. У серії повідомлень в Twitter він зазначив, що минулої ночі він готовий був дати наказ обстріляти три різні цілі. Однак його поінформували, що внаслідок цього може загинути 150 людей, і через 10 хвилин американський президент скасував свій наказ.

Нагадаємо, що 20 червня іранське військове формування Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) збило американський безпілотник RQ-4 Global Hawk. У КВІР заявили, що безпілотний літальний апарат був збитий у повітряному просторі Ірану. Натомість у Пентагоні наголосили, що збиття сталося в міжнародному повітряному просторі над Ормузькою протокою, котра з'єднує Оманську затоку з Перською затокою. Президент США Дональд Трамп так само переконаний, що збиття відбулося в міжнародних водах.

21 червня заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран має у своєму розпорядженні "неспростовні докази" того, що американський безпілотник був збитий в іранському повітряному просторі. Про це іранський чиновник розповів у телефонній розмові з послом Швеції в Ірані, передає агенція новин AFP. Зокрема Аракчі вказав на те, що деякі з уламків збитого безпілотника були виявлені в іранських територіальних водах.