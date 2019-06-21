 Німеччина закликає до мирного вирішення конфлікту в Перській затоці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.06.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Німеччина закликає до мирного вирішення конфлікту в Перській затоці

Канцлерка ФРН Анґела Меркель наголосила, що складна ситуація в Перській затоці має бути вирішена дипломатичним і політичним шляхом.

Анґела Меркель закликала до мирного врегулювання конфлікту між США та Іраном

Анґела Меркель закликала до мирного врегулювання конфлікту між США та Іраном

Німецький уряд закликає до мирного вирішення конфлікту в Перській затоці. Ця напружена ситуація має бути вирішена дипломатичним і політичним шляхом, наголосила у п'ятницю, 21 червня, під час саміту ЄС в Брюсселі канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel), цитує агенція dpa.

ФРН також вітає рішення президента США Дональда Трампа відмовитися від авіаударів по цілях в Ірані, пов'язаних зі збитим американським дроном. Німеччина вітає будь-який крок, який служить деескалації напруги в регіоні, заявила речниця німецького уряду Мартіна Фітц (Martina Fietz).

"Щодо президента Трампа я можу сказати, що існує чимало свідчень того, що американський президент хотів би уникнути військового протистояння, і ми, звичайно ж, це вітаємо", - підкреслила Фітц. Своєю чергою генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, коментуючи ситуацію в Перській затоці, закликав сторони конфлікту "зберігати сталеві нерви".

Дональд Трамп визнав, що був готовий до обстрілу Ірану. У серії повідомлень в Twitter він зазначив, що минулої ночі він готовий був дати наказ обстріляти три різні цілі. Однак його поінформували, що внаслідок цього може загинути 150 людей, і через 10 хвилин американський президент скасував свій наказ.  

DW.COM

У відповідь на збитий іранцями американський дрон президент США Дональд Трамп наказав завдати удару по іранських військових об'єктах, але в останню мить скасував операцію, повідомило видання The New York Times. (21.06.2019)

Водночас американський президент не вбачає навмисного характеру в діях іранських військових, списуючи все на безтямність когось із іранських генералів. (21.06.2019)

Нагадаємо, що 20 червня іранське військове формування Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) збило американський безпілотник RQ-4 Global Hawk. У КВІР заявили, що безпілотний літальний апарат був збитий у повітряному просторі Ірану. Натомість у Пентагоні наголосили, що збиття сталося в міжнародному повітряному просторі над Ормузькою протокою, котра з'єднує Оманську затоку з Перською затокою. Президент США Дональд Трамп так само переконаний, що збиття відбулося в міжнародних водах.

21 червня заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран має у своєму розпорядженні "неспростовні докази" того, що американський безпілотник був збитий в іранському повітряному просторі. Про це іранський чиновник розповів у телефонній розмові з послом Швеції в Ірані, передає агенція новин AFP. Зокрема Аракчі вказав на те, що деякі з уламків збитого безпілотника були виявлені в іранських територіальних водах.

 

Також за темою

U.S. Präsident Donald Trump

Трамп заявив, що скасував удар по Ірану через загрозу великої кількості жертв 21.06.2019

Внаслідок ударів США по Ірану могло загинути 150 людей, повідомив президент США Дональд Трамп. За його словами, він скасував удари, оскільки це було непропорційно збиванню Іраном американського дрона.

USA Spannungen mit dem Iran | Drohne RQ-4A Global Hawk

Трамп віддав наказ завдати по Ірану удару, але в останню мить передумав - NYT 21.06.2019

У відповідь на збитий іранцями американський дрон президент США Дональд Трамп наказав завдати удару по іранських військових об'єктах, але в останню мить скасував операцію, повідомило видання The New York Times.

USA Spannungen mit dem Iran | Trump

Трамп назвав "величезною помилкою" збиття Іраном американського безпілотника 21.06.2019

Водночас американський президент не вбачає навмисного характеру в діях іранських військових, списуючи все на безтямність когось із іранських генералів.

Реклама

Докладно

Заворушення у Тбілісі

Заворушення у Тбілісі - урок для Москви

Ставлення влади РФ до сусідів призводить до втрати Москвою впливу на пострадянському просторі, вважає Костянтин Еггерт.  

Мексика ратифікувала нову торговельну угоду із США та Канадою

Мексика ратифікувала нову торговельну угоду USMCA

Верхня палата мексиканського парламенту ратифікувала нову торговельну угоду із США та Канадою (USMCA).  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  