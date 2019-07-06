Німеччина готова прийняти частину мігрантів із суден "Alan Kurdi" і "Alex"

Німеччина готова прийняти частину біженців, врятованих у Середземному морі кораблями "Alan Kurdi" і "Alex". "Ми готові прийняти частину людей, врятованих суднами "Alan Kurdi" і "Alex", - заявив міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer) у суботу, 6 липня, додавши, що Єврокомісія поінформована про це рішення.

Вранці 6 липня "Alan Kurdi" підійшов до межі територіальних вод Італії біля острова Лампедуза, проте не став у них входити. Як повідомив керівник рятувальної операції Ґорден Іслер (Gorden Isler), екіпаж судна поки не має наміру порушувати заборону МВС Італії на вхід у порти країни.

Наразі на борту судна "Alan Kurdi", котре належить неурядовій організації Sea-Eye, перебувають 65 мігрантів, врятованих у міжнародних водах біля узбережжя Лівії. Увечері в п'ятницю, 5 липня, до МВС ФРН надійшов лист міністра внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні з вимогою, аби Німеччина взяла на себе відповідальність за біженців, які перебувають на судні.

Судно "Alex" належить італійській неурядовій організації Mediterranea Saving Humans. Наразі на його борту перебувають 54 мігранти, яких команда врятувала в Середземному морі минулого тижня. 5 липня, після того як Рим заборонив рятувальникам входити в італійські порти, прийняти мігрантів із судна "Alex" погодилася Мальта.