Німеччина готова приймати з Італії кожного четвертого врятованого мігранта
Глава МВС ФРН Горст Зеегофер запевняє, що Німеччина готова приймати з Італії четвертину врятованих на морі мігрантів. Водночас він наполягатиме на перевірці врятованих щодо безпеки ще в Італії, додав міністр.
Врятовані у Середземному морі мігранти (архівне фото)
Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) запевнив, що уряд ФРН і надалі прийматиме врятованих у Середземному морі мігрантів, які прибувають до Італії.
В інтерв'ю німецькому виданню Süddeutschen Zeitung, опублікованому в суботу, 14 вересня, Зеегофер наголосив, що міграційна політика уряду Німеччини є також "гуманною". "Ми не дамо нікому потонути", - зазначив міністр, маючи на увазі порятунок мігрантів у Середземному морі.
За словами Зеегофера, переговори ще тривають, однак якщо все залишатиметься на тих умовах, про які попередньо домовилися, то Німеччина готова приймати 25 відсотків врятованих шукачів притулку, які прибувають до Італії. "Це не переобтяжить нашу міграційну політику", - переконаний міністр. Однак він наполягатиме, щоб врятованих мігрантів ще в Італії перевіряли на предмет безпеки, додав Зеегофер.
Досі Німеччина прийняла з Італії близько чверті врятованих на морі мігрантів і підхід уряду ФРН у цьому питанні не зміниться, зауважив міністр. За останні 12 місяців Німеччина прийняла з Італії за перерозподілом 561 мігранта, врятованого на морі.
Відмова від теперішніх процедур розподілу
Крім того, Зеегофер наголосив, що настав час відмовитися від "болісної процедури" розподілу мігрантів, котра практикувалася останнім часом, коли суднам з мігрантами тривалий час не дозволяли заходити в порти Італії та Мальти, поки не буде досягнуто домовленості про прийняття їх іншими країнами ЄС.
Ця заява німецького урядовця пролунала перед запланованою на 23 вересня зустріччю на Мальті. Планується, що під час переговорів представники Мальти, Німеччини, Франції, Італії, Фінляндії, котра нині головує в ЄС, а також Європейської Комісії (ЄК) спробують знайти компромісне рішення щодо розподілу врятованих на морі.
Попередні пропозиції Зеегофера щодо створення в Північній Африці спеціальних тимчасових центрів з прийому мігрантів, де б можна було б здійснювати перевірку та надавати статусу біженця, на даний момент не розглядаються. Сам очільник МВС ФРН визнав, що для реалізації цього задуму потрібна згода кількох північноафриканських країн, чого немає.
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"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
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"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
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"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
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"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
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"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
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"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Надія на підтримку
Німеччина залишається головним пунктом призначення біженців, попри те, що законодавство щодо надання притулку посилили. Жодна з європейських країн не прийняла стільки шукачів притулку, як Німеччина - 1,2 мільйона з початку кризи. Канцлерка Анґела Меркель була іконою для багатьох з тих, хто приїхав сюди.
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Надзвичайна ситуація в таборах
На півночі Франції влада розчищає сумнозвісні "джунглі" - табір біженців в Кале. Під час евакуації у жовтні 2016-го там спалахнула пожежа. Близько 6,500 мешканців табору розселили в інших притулках у Франції. Через півроку благодійні організації повідомили, що біля Кале живе багато безпритульних неповнолітніх біженців.
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Порятунок у морі
Рятувальні судна постійно перебувають у пошуках човнів з мігрантами, які зазнають лиха. Попри надзвичайну небезпеку під час їхньої подорожі багато біженців, рятуючись від бідності або конфліктів у своїх країнах, сподіваються на краще майбутнє в Європі. Переповнені човни часто перекидаються. Лише у 2017 році внаслідок цього загинули 1,800 людей, торік - 5,000.
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Перечекати у Лівії
Сотні тисяч біженців зі Субсахарської Африки та Близького Сходу чекають на перетин Середземного моря у лівійських таборах. Контрабандисти та торгівці людьми налагодили тут свій бізнес. Умови у таборах катастрофічні, наголошують правозахисні організації. Свідки повідомляють про рабство та примусову проституцію. Все ж, мешканці таборів не полишають мрії приїхати до Європи.