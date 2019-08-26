Німеччина готова приймати з Італії кожного четвертого врятованого мігранта

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) запевнив, що уряд ФРН і надалі прийматиме врятованих у Середземному морі мігрантів, які прибувають до Італії.

В інтерв'ю німецькому виданню Süddeutschen Zeitung, опублікованому в суботу, 14 вересня, Зеегофер наголосив, що міграційна політика уряду Німеччини є також "гуманною". "Ми не дамо нікому потонути", - зазначив міністр, маючи на увазі порятунок мігрантів у Середземному морі.

За словами Зеегофера, переговори ще тривають, однак якщо все залишатиметься на тих умовах, про які попередньо домовилися, то Німеччина готова приймати 25 відсотків врятованих шукачів притулку, які прибувають до Італії. "Це не переобтяжить нашу міграційну політику", - переконаний міністр. Однак він наполягатиме, щоб врятованих мігрантів ще в Італії перевіряли на предмет безпеки, додав Зеегофер.

Досі Німеччина прийняла з Італії близько чверті врятованих на морі мігрантів і підхід уряду ФРН у цьому питанні не зміниться, зауважив міністр. За останні 12 місяців Німеччина прийняла з Італії за перерозподілом 561 мігранта, врятованого на морі.

Відмова від теперішніх процедур розподілу

Крім того, Зеегофер наголосив, що настав час відмовитися від "болісної процедури" розподілу мігрантів, котра практикувалася останнім часом, коли суднам з мігрантами тривалий час не дозволяли заходити в порти Італії та Мальти, поки не буде досягнуто домовленості про прийняття їх іншими країнами ЄС.

Ця заява німецького урядовця пролунала перед запланованою на 23 вересня зустріччю на Мальті. Планується, що під час переговорів представники Мальти, Німеччини, Франції, Італії, Фінляндії, котра нині головує в ЄС, а також Європейської Комісії (ЄК) спробують знайти компромісне рішення щодо розподілу врятованих на морі.

Попередні пропозиції Зеегофера щодо створення в Північній Африці спеціальних тимчасових центрів з прийому мігрантів, де б можна було б здійснювати перевірку та надавати статусу біженця, на даний момент не розглядаються. Сам очільник МВС ФРН визнав, що для реалізації цього задуму потрібна згода кількох північноафриканських країн, чого немає.

Як повідомлялося, донедавна Мальта та Італія відмовлялися приймати судна з врятованими в Середземному морі мігрантами на борту. Ексміністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні займав вкрай жорстку позицію щодо мігрантів. Зеегофер сподівається, що зі зміною уряду в Римі ситуація покращиться.