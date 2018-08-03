 Німеччина в гарячих обіймах спеки (фотогалерея) | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 07.08.2018

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Європа

Німеччина в гарячих обіймах спеки (фотогалерея)

Літньою ідилією і не пахне! Сонце пече, наче скажене. Через спеку й брак опадів зелені німецькі ландшафти скидаються на обпечені сонцем степи. Асфальт репає, поля й ліси горять. А люди і звірі йдуть до води.

  • Спека в Німеччині

    Німеччина в гарячих обіймах спеки

    Температурні рекорди

    Упродовж останніх тижнів денні температури близько 40 градусів за Цельсієм стали нормою в Німеччині. Тим часом синоптики поки не віщують нічого втішного в цьому плані.

  • Спека в Німеччині

    Німеччина в гарячих обіймах спеки

    Засмага у парку

    Для того, щоб позасмагати, не обов'язково їхати на морське узбережжя. Це можна зробити прямо у міському парку. Як ось ця велосипедистка в Берліні. У кожному разі, це краще, ніж спливати потом у власних чотирьох стінах.

  • Спека в Німеччині

    Німеччина в гарячих обіймах спеки

    Така спека, що асфальт репається

    У аеропорту Ганновера приказка-жарт стала реальністю. Аномально висока температура повітря призвела до пошкоджень покриття злітно-посадкової смуги. Адміністрація аеропорту скасувала через це загалом 85 рейсів.

  • Спека в Німеччині

    Німеччина в гарячих обіймах спеки

    Вода стає дефіцитною

    Скрізь у Німеччині спека завдала величезних збитків сільському господарству: як рослинництву, так і тваринництву. Керівництво Спілки селян Німеччини наполягає на оголошенні надзвичайного стану в окремих регіонах, що найбільше потерпають від безводдя й спеки.

  • Пожежа

    Німеччина в гарячих обіймах спеки

    Пожежники в битві за врожай

    За тривалої посухи пшениця, ячмінь та жито настільки посохли, що можуть від найменшої іскринки запалати не гірше, ніж сухий очерет. Тож тепер у ФРН нерідко на полях разом з комбайнами та тракторами можна побачити й пожежні машини, що боряться з вогнем.

  • Пожежа

    Німеччина в гарячих обіймах спеки

    Басейни - не лише для купання

    Зараз у німецьких пожежників роботи стільки, що для поповнення запасу води доводиться імпровізувати. Приміром, в одному з поселень в федеральній землі Саксонія-Ангальт місцеві пожежники набирають воду прямо з місцевого басейну. А що робити, якщо навколо палають десятки гектарів лісових та сільськогосподарських площ.

  • Пляж

    Німеччина в гарячих обіймах спеки

    На пляжах яблуку ніде впасти

    Практично на всіх пляжах півночі Німеччини зайнятий кожний квадратний сантиметр. Адже всі, хто може, рятуються від спеки втечею до моря.

  • Зоопарк

    Німеччина в гарячих обіймах спеки

    Морозиво у зоопарку

    Сонце пече так немилосердно, що й тварини з води не вилазять. Ось ця біла ведмедиця на ім'я Тоня з Берлінського зоопарку отримує регулярно в спеку порцію фруктового морозива. Ним Тоня ласує навіть під водою.

  • Спека

    Німеччина в гарячих обіймах спеки

    Спекотне майбутнє

    Спекотливе за теперішніми мірками літо вже за 30 років може стати нормою. Дослідники Потсдамського кліматологічного інституту прогнозують настання дедалі частіших періодів екстремальної спеки.

    Автор: Валерій Сааков


  • Спека в Німеччині

    Німеччина в гарячих обіймах спеки

    Температурні рекорди

    Упродовж останніх тижнів денні температури близько 40 градусів за Цельсієм стали нормою в Німеччині. Тим часом синоптики поки не віщують нічого втішного в цьому плані.

  • Спека в Німеччині

    Німеччина в гарячих обіймах спеки

    Засмага у парку

    Для того, щоб позасмагати, не обов'язково їхати на морське узбережжя. Це можна зробити прямо у міському парку. Як ось ця велосипедистка в Берліні. У кожному разі, це краще, ніж спливати потом у власних чотирьох стінах.

  • Спека в Німеччині

    Німеччина в гарячих обіймах спеки

    Така спека, що асфальт репається

    У аеропорту Ганновера приказка-жарт стала реальністю. Аномально висока температура повітря призвела до пошкоджень покриття злітно-посадкової смуги. Адміністрація аеропорту скасувала через це загалом 85 рейсів.

  • Спека в Німеччині

    Німеччина в гарячих обіймах спеки

    Вода стає дефіцитною

    Скрізь у Німеччині спека завдала величезних збитків сільському господарству: як рослинництву, так і тваринництву. Керівництво Спілки селян Німеччини наполягає на оголошенні надзвичайного стану в окремих регіонах, що найбільше потерпають від безводдя й спеки.

  • Пожежа

    Німеччина в гарячих обіймах спеки

    Пожежники в битві за врожай

    За тривалої посухи пшениця, ячмінь та жито настільки посохли, що можуть від найменшої іскринки запалати не гірше, ніж сухий очерет. Тож тепер у ФРН нерідко на полях разом з комбайнами та тракторами можна побачити й пожежні машини, що боряться з вогнем.

  • Пожежа

    Німеччина в гарячих обіймах спеки

    Басейни - не лише для купання

    Зараз у німецьких пожежників роботи стільки, що для поповнення запасу води доводиться імпровізувати. Приміром, в одному з поселень в федеральній землі Саксонія-Ангальт місцеві пожежники набирають воду прямо з місцевого басейну. А що робити, якщо навколо палають десятки гектарів лісових та сільськогосподарських площ.

  • Пляж

    Німеччина в гарячих обіймах спеки

    На пляжах яблуку ніде впасти

    Практично на всіх пляжах півночі Німеччини зайнятий кожний квадратний сантиметр. Адже всі, хто може, рятуються від спеки втечею до моря.

  • Зоопарк

    Німеччина в гарячих обіймах спеки

    Морозиво у зоопарку

    Сонце пече так немилосердно, що й тварини з води не вилазять. Ось ця біла ведмедиця на ім'я Тоня з Берлінського зоопарку отримує регулярно в спеку порцію фруктового морозива. Ним Тоня ласує навіть під водою.

  • Спека

    Німеччина в гарячих обіймах спеки

    Спекотне майбутнє

    Спекотливе за теперішніми мірками літо вже за 30 років може стати нормою. Дослідники Потсдамського кліматологічного інституту прогнозують настання дедалі частіших періодів екстремальної спеки.

    Автор: Валерій Сааков


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00:56 хв

Ноу-хау проти спеки: охолоджувальні лавочки в Парижі (06.08.2018)

  • Посуха в Австралії

    Коли посуха стає химерним абстрактним мистецтвом

    Композиція з коритом та деревом

    Якщо дивитися з землі, то посуха, що вже кілька років триває в австралійському штаті Новий Південний Уельс, перетворила ландшафт на брунатну піщану пустелю. Але з висоти пташиного польоту тут проглядаються справжні художні форми й контури.

  • Австралія

    Коли посуха стає химерним абстрактним мистецтвом

    Посуха нагадує рак

    На одному з фермерських дворів самотою лежить біле, мов кістка, висохле дерево. Власниця ферми каже: "Посуха дещо нагадує рак - вона немов прогризається крізь тебе. Стає дедалі сухіше, ситуація - дедалі серйознішою, а життя складнішим". За даними представників влади, посуха зачепила близько 95 відсотків території штату Новий Південний Уельс.

  • Австралія

    Коли посуха стає химерним абстрактним мистецтвом

    Безводдя й тварини

    Ось тут кенгуру втамовує спрагу з корита на одній з ферм штату Новий Південний Уельс. Для місцевих тварин посуха досить небезпечна. Приміром, з метою попередити можливі лісові пожежі в провінції зрубують евкаліптові дерева, внаслідок чого коалам нема чим харчуватися.

  • Австралія

    Коли посуха стає химерним абстрактним мистецтвом

    Лихо для фермерів

    Посуха особливо дошкуляє фермерам. Якщо за кілька місяців на фермі Джіммі Маккеона не стане сіна, то засноване його дідом ще 1901 року господарство зазнає небачених збитків. У регіоні з 2010 року практично не було опадів.

  • Австралія

    Коли посуха стає химерним абстрактним мистецтвом

    Брак трави

    На лугах трави не лишилося. Тож вівцям доводиться харчуватися збіжжям, яке фермер розсипав довгою смужкою. Уряд Австралії пообіцяв фермерам грошову допомогу обсягом близько одного мільярда австралійських доларів.

  • Австралія

    Коли посуха стає химерним абстрактним мистецтвом

    Рятівні гілячки для корів

    Один з фермерів видерся на дерево, спилює зелені гілляки й кидає їх додолу зголоднілим коровам. Це - єдиний харч, що ще залишився для його худоби. Адже в деяких регіонах Австралії цього разу метеорологи зафіксували друге за спекотою літо (грудень-лютий) та вкрай теплу й суху осінь (березень-травень).

  • Австралія

    Коли посуха стає химерним абстрактним мистецтвом

    Візерунки на полях

    На цьому полі у штаті Новий Південний Уельс проглядаються сліди оранки та посухи. Візерунок дещо нагадує традиційні наскельні розписи аборигенів.

    Автор: Давид Ель, Валерій Сааков


DW.COM

Німеччина в гарячих обіймах спеки

Літньою ідилією і не пахне! Сонце пече, наче скажене. Через спеку й брак опадів зелені німецькі ландшафти скидаються на обпечені сонцем степи. Асфальт репає, поля й ліси горять. А люди і звірі йдуть до води. (07.08.2018)  

Коли посуха стає химерним абстрактним мистецтвом

На іншому кінці землі теж лютує посуха. Від цього лиха, попри зиму, потерпає й австралійський штат Новий Південний Уельс. Але з висоти пташиного польоту небезпечне природнє явище набуває художніх форм. (06.08.2018)  

Аудіо й відео до теми

Ноу-хау проти спеки: охолоджувальні лавочки в Парижі (06.08.2018)  

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