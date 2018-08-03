Німеччина в гарячих обіймах спеки (фотогалерея)

Німеччина в гарячих обіймах спеки

Засмага у парку

Для того, щоб позасмагати, не обов'язково їхати на морське узбережжя. Це можна зробити прямо у міському парку. Як ось ця велосипедистка в Берліні. У кожному разі, це краще, ніж спливати потом у власних чотирьох стінах.