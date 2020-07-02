Німеччина вкладе мільярди євро у модернізацію лікарень

На тлі пандемії коронавірусу федеральний уряд Німеччини інвестує три мільярди євро у модернізацію лікарень, а уряди федеральних земель виділять на це сукупно ще 1,3 мільярда євро додатково. Відповідний законопроєкт днями ухвалив німецький Бундестаг.

"За" документ проголосували депутати двох фракцій, що входить до великої коаліції - блоку консервативних партій "Християнсько-демократичний союз" і "Християнсько-соціальний союз" та Соціал-демократичної партії Німеччини, - а також Вільної демократичної партії. Депутати фракцій Лівої партії і Зелені утрималися, а правопопулісти "Альтернативи для Німеччини" ("АдН") проголосували "проти". Голосування відбулося в п'ятницю, 18 вересня.

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Міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn) заявив, що таке фінансування модернізації німецьких лікарень є найбільшим в історії. Федеральний уряд виділив на ці цілі значні кошти вперше за десятки років, адже взагалі за стан лікарняної інфраструктури у Німеччині відповідають земельні уряди.

Екстрена медицина і IT

Основними напрямками ухваленого депутатами фінансового пакету є модернізація екстреної медицини та цифровізація. Зокрема, кошти будуть виділені на створення електронного документообігу під час лікування та у телемедицину, а також у IT-безпеку. Також пакетом передбачені премії для медпрацівників у розмірі 1000 євро на людину - цю суму земельні уряди можуть збільшити ще на 500 євро. За оцінкою Шпана, це має стати внеском у покращення догляду за хворими.

З боку опозиційних депутатів на адресу цих планів лунала критика. Так, правопопулісти з "АдН" вимагали запровадження цілковито іншої системи оплати праці у лікарнях, ліві вимагали, щоб профінасовані з бюджету були не лише державні, але й привітні клініки, а Зелені нарікали, що в країні не заплановані необхідні структурні реформи у системі охорони здоров'я.

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