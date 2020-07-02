 Німеччина вкладе мільярди євро у модернізацію лікарень | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 21.09.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Економіка

Німеччина вкладе мільярди євро у модернізацію лікарень

Система охорони здоров'я Німеччини і без вважається однією з найкращих у світі. Тепер вона має стати ще кращою - для цього додатково виділять значні кошти. Такий крок, однак, критикується з боку опозиції.

Німецька медицина - одна з найкращих у світі

Німецька медицина - одна з найкращих у світі

На тлі пандемії коронавірусу федеральний уряд Німеччини інвестує три мільярди євро у модернізацію лікарень, а уряди федеральних земель виділять на це сукупно ще 1,3 мільярда євро додатково. Відповідний законопроєкт днями ухвалив німецький Бундестаг.

"За" документ проголосували депутати двох фракцій, що входить до великої коаліції - блоку консервативних партій "Християнсько-демократичний союз" і "Християнсько-соціальний союз" та Соціал-демократичної партії Німеччини, - а також Вільної демократичної партії. Депутати фракцій Лівої партії і Зелені утрималися, а правопопулісти "Альтернативи для Німеччини" ("АдН") проголосували "проти". Голосування відбулося в п'ятницю, 18 вересня.

Читайте також: Стримати коронавірус восени: що пропонує відомий німецький вірусолог

Міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn) заявив, що таке фінансування модернізації німецьких лікарень є найбільшим в історії. Федеральний уряд виділив на ці цілі значні кошти вперше за десятки років, адже взагалі за стан лікарняної інфраструктури у Німеччині відповідають земельні уряди.

Екстрена медицина і IT

Основними напрямками ухваленого депутатами фінансового пакету є модернізація екстреної медицини та цифровізація. Зокрема, кошти будуть виділені на створення електронного документообігу під час лікування та у телемедицину, а також у IT-безпеку. Також пакетом передбачені премії для медпрацівників у розмірі 1000 євро на людину - цю суму земельні уряди можуть збільшити ще на 500 євро. За оцінкою Шпана, це має стати внеском у покращення догляду за хворими.

З боку опозиційних депутатів на адресу цих планів лунала критика. Так, правопопулісти з "АдН" вимагали запровадження цілковито іншої системи оплати праці у лікарнях, ліві вимагали, щоб профінасовані з бюджету були не лише державні, але й привітні клініки, а Зелені нарікали, що в країні не заплановані необхідні структурні реформи у системі охорони здоров'я.

Читайте також: Друга хвиля коронавірусу наростає, знову починаються локдауни

Дивитись відео 01:40

Швидка у Німеччині: оперативно, але не завжди безкоштовно (28.07.2020)

Також за темою

Bundestag - Sondersitzung zur Mehrwertsteuerabsenkung

Коронавірус в Німеччині: Бундестаг схвалив додатковий бюджет 02.07.2020

Бундестаг ухвалив другий за цей рік додатковий бюджет. Гроші підуть на підтримку економіки на тлі пандемії COVID-19, а також підтримку культурних та соціальних закладів.

Coronavirus | Deutschland | Krankenhaus Havelhöhe Berlin

Лікарні у Німеччині: як лікують, скільки коштує і хто платить (відео) 08.05.2020

Лікарні Німеччини наразі гідно впоралися з епідемією COVID-19, зокрема завдяки високій якості медичного обслуговування та рекордній кількості ліжкомісць інтенсивної терпапії. DW зібрала основні факти про лікарні у ФРН.

Coronavirus | Deutschland | Krankenhaus Havelhöhe Berlin

Парадокс епідемії COVID-19 у Німеччині: порожні лікарні в очікуванні пацієнтів 30.04.2020

Сотні німецьких лікарень створили резервні потужності для прийому й лікування хворих, інфікованих коронавірусом, та скасували всі нетермінові операції. Тепер їм гостро бракує пацієнтів.

Реклама

Докладно

Німецька медицина - одна з найкращих у світі

Німеччина вкладе мільярди євро у модернізацію лікарень

Система охорони здоров'я Німеччини вважається однією з найкращих у світі. На її покращення нині виділяються значні кошти  

Переробка пластику в домашніх умовах. Рецепт з Нідерландів - "Європа у фокусі" (21.09.2020)

Хто прихистить біженців після пожежі в грецькому таборі "Морія". Угорська меншина в Румунії мріє про відродження Великої Угорщини. Британці захопилися споживанням диких трав. У Нідерландах навчають переробляти пластик в домашніх умовах. Чому данці вважаються найщасливішими у світі.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  