 Німеччина виступила проти суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.03.2019

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Новини

Німеччина виступила проти суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами

Державні кордони мають змінюватися лише шляхом мирних переговорів і не в односторонньому порядку, заявив уряд ФРН щодо наміру президента США Дональд Трампа визнати суверенітет Ізраїлю над спірними Голанськими висотами.

Ізраїльський солдат на Голанських висотах

Ізраїльський солдат на Голанських висотах

Уряд Німеччини засудив односторонній підхід у питанні приналежності Голанських висот, захоплених Ізраїлем у Сирії в 1967 році. "Якщо державні кордони потрібно змінити, це повинно бути зроблено шляхом мирних домовленостей між усіма учасниками", - заявила у п'ятницю, 22 березня, офіційна представниця уряду Ульріке Деммер (Ulrike Demmer). Вона додала, що позиція німецького уряду "відповідає резолюціям Ради Безпеки ООН", якою анексія території Ізраїлем не була визнана, передає агенція KNA.

Деммер зазначила, що в цьому питанні не має бути односторонніх кроків, а наявне напруження не треба загострювати. Як повідомлялося, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон має визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.

Своєю чергою міністерство закордонних справ Сирії заявило про "ганебне порушення" США міжнародного права. Заяви Трампа показали однобічність Сполучених Штатів у конфлікті на Близькому Сході і його "безмежну підтримку" "агресивної поведінки" Ізраїлю, додали в сирійському МЗС.

Раніше заяву Трампа розкритикувала також Ліга арабських держав. Її генеральний секретар закликав американського президента обміркувати свої слова щодо приналежності Голанських висот у світлі "негайних і довготривалих наслідків".

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Ізраїль повідомив, що обстріляв іранські позиції в Сирії. Як заявила ізраїльська армія, перед цим іранські сили із Сирії здійснили ракетний удар по її позиціях на Голанських висотах. (10.05.2018)

Вашингтон готовий визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами, які були захоплені у Сирії в 1967 році, заявив Дональд Трамп. Ізраїльський прем'єр подякував американському президенту. (21.03.2019)

Нагадаємо, напередодні Трамп написав у своєму Twitter, що "через 52 роки настав час Сполученим Штатам повністю визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами, що має критичне стратегічне і безпекове значення для держави Ізраїль та регіональної стабільності". Ізраїльський прем'єр подякував Трампу за його позицію.

Територія Голанських висот була захоплена Ізраїлем у Сирії у 1967 році в ході Шестиденної війни. У 1981 році Кнесет Ізраїлю ухвалив закон, яким в односторонньому порядку проголосив суверенітет над територією Голанських висот. Рада Безпеки ООН не визнала це рішення, а Сирія вимагає повернення цієї території.

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