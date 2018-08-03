 Німеччина виплачує допомогу рекордній кількості дітей за межами країни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.08.2018

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Новини

Німеччина виплачує допомогу рекордній кількості дітей за межами країни

Гроші на дитину - залежно від стандартів життя? Німеччина прагне реформи допомоги на дитину в межах ЄС, адже витік коштів на дітей за кордон дедалі зростає.

У Німеччини дискутують щодо допомоги на дитину

У Німеччині жваво обговорюють питання щодо виплат на дитину: дедалі більше дітей у Євросоюзі за межами ФРН отримують німецьку грошову допомогу. У червні 2018 року таких отримувачів було 268 тисяч, повідомили у федеральному міністерстві фінансів. Ще два роки тому допомогу отримували 232 тисячі.

У німецькій спілці міст і громад у четвер, 9 серпня, висловили занепокоєння, що люди можуть спеціально приїжджати до ФРН з метою отримати кошти на дитину, пише Die Rheinische Post.

Приміром, у Болгарії місячна допомога на дитину становить 18 євро, у Румунії - 10 євро. Німеччина ж за першу дитину надає 194 євро на місяць. На території ФРН таку підтримку отримує понад 2,7 мільйона дітей, зазначає dpa.

"Уряд має, нарешті, щось зробити проти існування в Європі економічних біженців", - заявив обербургомістр Дуйсбурга Зерен Лінк (Sören Link). За його словами, існують кримінальні угруповання, які спеціально привозять до міста ромів, аби ті реєструвалися там і отримували гроші на дітей. Організації ромів гостро розкритикували цю заяву.

Речник міністра фінансів Олафа Шольца (Olaf Scholz) наголосив, що уряд виступає за загальноєвропейське рішення. Наприклад, виплачувати допомогу на дітей за кордон відповідно до стандартів життя країни призначення. У Єврокомісії ж таку ідею відкидають, посилаючись на те, що ідеться про національні системи соціального страхування, незалежні від місця проживання.

DW.COM

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