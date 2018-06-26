Німеччина вилітає з ЧС-2018 з футболу після поразки Південній Кореї

Збірна Південної Кореї у середу, 27 червня, перемогла Німеччину у груповому матчі на Чемпіонаті світу з футболу-2018 у Росії з рахунком 2:0. Попри незліченну кількість гольових моментів збірна Німеччини не змогла здолати в матчі в Казані команду з Південної Кореї ні у першому, ні в другому таймі.

Рахунок було відкрито під час доданого часу. На другій доданій хвилини м'яч від футболістів Південної Кореї потрапив у ворота німців. Утім, боковий арбітр підняв прапорець та вказав на офсайд. Але після цього основний арбітр вирішив пересвідчитися в рішенні колеги та подивився відеоповтор. У результаті він зарахував гол Південній Кореї. Його забив Кім Йон Гвон.

Гол Кім Йон Гвона у ворота німців спочатку не зарахували, але зрештою вирішальним став відеоасистент арбітра

На останніх хвилинах німецький воротар Мануель Ноєр (Manuel Neuer) вийшов з воріт для допомоги своїй команді. Корейці скористались шансом і внаслідок контратаки Сон Хин Мін забив гол у порожні ворота німців.

Сон Хин Мін забив другий гол Південної Кореї у порожні ворота німців

Чинні чемпіони світу з футболу, збірна Німеччини, розпочали виступ на ЧС-2018 так само з поразки - у матчі проти збірної Мексики німці поступилися з рахунком 0:1. Вирішальним став гол, забитий на 35-й хвилині Ірвінгом Лосано. Попри домінування в другому таймі німцям не вдалося зрівняти рахунок.

Другий матч із командою Швеції закінчився для Німеччини перемогою з рахунком 2:1. Голи шведам забили Марко Ройс та Тоні Кроос.

Таким чином, Чемпіонат світу-2018 Німеччина залишає вже після групового етапу, посівши останню, четверту, сходинку в групі F. Продовживатимуть боротьбу за титул чемпіона світу збірні Швеції та Мексики, які завершили груповий етап на першій та другій позиції відповідно.