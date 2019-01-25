Німеччина визнає Гуайдо главою Венесуели, якщо не буде негайних виборів

Німецький уряд визнає президентом Венесуели лідера опозиції, голову Національної асамблеї Хуана Гуайдо, якщо у країні невдовзі не відбудуться вільні та чесні вибори. Про це у п'ятницю, 25 січня, заявив речник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), передає агенція dpa. Він зазначив, що Ніколас Мадуро не може бути законним президентом Венесуели, оскільки його перевибори не були чесними та не відповідають демократичним стандартам.

Своєю чергою Хуан Гуайдо також наполягає на проведенні дострокових виборів. "Наш виклик - забезпечити вільні вибори, і ми хочемо провести їх якнайшвидше. Але ми живемо в диктатурі", - заявив він інтерв'ю телекомпанії Univision.

США допомагають Гуайдо

Тим часом США, які підтримують Гуайдо, намагаються посилити його позиції. З цією метою Вашингтон хоче перенаправити доходи від венесуельської нафти на винане Сполученими Штатами нове керівництво Венесуели. "Ми зараз зосереджені на відключенні нелегітимного режиму Мадуро від джерела його доходів. Ми вважаємо, що з нашим визнанням Хуана Гуайдо конституційним тимчасовим президентом, доходи мають йти легітимному уряду", - заявив радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон, передає агенція Reuters.

Як повідомлялося, 23 січня Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов'язків президента країни. Невдовзі після цього президент США Дональд Трамп заявив, що США визнають Гуайдо в.о. президента Венесуели. Згодом про визнання Гуайдо тимчасовим главою держави заявили представники урядів Канади, Бразилії, Колумбії, Парагваю, Чилі, Аргентини, Перу і Еквадору. Генеральний секретар базованої у Вашингтоні Організації американських держав Луїс Альмагро привітав Гуайдо як нового главу Венесуели. Мексика та Уругвай дотримуються нейтральної позиції та закликали до діалогу. Тим часом Болівія, Куба та Нікарагуа відмовилися підтримати Гуайдо.

10 січня Ніколас Мадуро, якого опозиція звинувачує в знищенні демократії у Венесуелі, розпочав другий президентський термін, що триватиме до 2025 року. Згідно з офіційними даними, на президентських виборах в травні 2018 року Мадуро отримав 68 відсотків голосів. Значна частина опозиції бойкотувала вибори і не визнала їхні результати. Так само не визнали переобрання Мадуро й США, Євросоюз, та більшість держав Латинської Америки.

За останніми даними правозахисників, у Венесуелі з початку цього тижня під час масових антиурядових акцій протесту загинули щонайменше 26 осіб. Напередодні венесуельські силовики заарештували 175 осіб.