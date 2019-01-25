 Німеччина визнає Гуайдо главою Венесуели, якщо не буде негайних виборів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.01.2019

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Новини

Німеччина визнає Гуайдо главою Венесуели, якщо не буде негайних виборів

У Венесуелі мають якнайшвидше відбутися нові демократичні вибори президента. Якщо цього не станеться, Німеччина визнає головою держави опозиційного лідера Хуана Гуайдо, заявили в уряді ФРН.

Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо

Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо

Німецький уряд визнає президентом Венесуели лідера опозиції, голову Національної асамблеї Хуана Гуайдо, якщо у країні невдовзі не відбудуться вільні та чесні вибори. Про це у п'ятницю, 25 січня, заявив речник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), передає агенція dpa. Він зазначив, що Ніколас Мадуро не може бути законним президентом Венесуели, оскільки його перевибори не були чесними та не відповідають демократичним стандартам.

Своєю чергою Хуан Гуайдо також наполягає на проведенні дострокових виборів. "Наш виклик - забезпечити вільні вибори, і ми хочемо провести їх якнайшвидше. Але ми живемо в диктатурі", - заявив він інтерв'ю телекомпанії Univision.

США допомагають Гуайдо

Тим часом США, які підтримують Гуайдо, намагаються посилити його позиції. З цією метою Вашингтон хоче перенаправити доходи від венесуельської нафти на винане Сполученими Штатами нове керівництво Венесуели. "Ми зараз зосереджені на відключенні нелегітимного режиму Мадуро від джерела його доходів. Ми вважаємо, що з нашим визнанням Хуана Гуайдо конституційним тимчасовим президентом, доходи мають йти легітимному уряду", - заявив радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон, передає агенція Reuters.

Як повідомлялося, 23 січня Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов'язків президента країни. Невдовзі після цього президент США Дональд Трамп заявив, що США визнають Гуайдо в.о. президента Венесуели. Згодом про визнання Гуайдо тимчасовим главою держави заявили представники урядів Канади, Бразилії, Колумбії, Парагваю, Чилі, Аргентини, Перу і Еквадору. Генеральний секретар базованої у Вашингтоні Організації американських держав Луїс Альмагро привітав Гуайдо як нового главу Венесуели. Мексика та Уругвай дотримуються нейтральної позиції та закликали до діалогу. Тим часом Болівія, Куба та Нікарагуа відмовилися підтримати Гуайдо.

DW.COM

Опозиціонер Гуайдо оголосив себе президентом Венесуели. Чим закінчиться ризикована пригода, ніхто не знає, попереджає Ута Тоферн. (25.01.2019)

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас в інтерв'ю DW заявив, що Берлін підтримує дії лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо, який оголосив себе тимчасовим главою держави. (25.01.2019)

10 січня Ніколас Мадуро, якого опозиція звинувачує в знищенні демократії у Венесуелі, розпочав другий президентський термін, що триватиме до 2025 року. Згідно з офіційними даними, на президентських виборах в травні 2018 року Мадуро отримав 68 відсотків голосів. Значна частина опозиції бойкотувала вибори і не визнала їхні результати. Так само не визнали переобрання Мадуро й США, Євросоюз, та більшість держав Латинської Америки.

За останніми даними правозахисників, у Венесуелі з початку цього тижня під час масових антиурядових акцій протесту загинули щонайменше 26 осіб. Напередодні венесуельські силовики заарештували 175 осіб.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас в інтерв'ю DW заявив, що Берлін підтримує дії лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо, який оголосив себе тимчасовим главою держави.

Venezuela Proteste in Caracas

Фотогалерея: Боротьба за владу і протести у Венесуелі 24.01.2019

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами.

Venezuela Proteste gegen Maduro | Erinnerung Ende Diktatur1958

Коментар: Венесуела на роздоріжжі 25.01.2019

Опозиціонер Гуайдо оголосив себе президентом Венесуели. Чим закінчиться ризикована пригода, ніхто не знає, попереджає Ута Тоферн.

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