Німеччина визнала геноцидом вбивства нама і гереро у колоніальні часи в Намібії

Федеральний уряд Німеччини у п'ятницю, 28 травня, визнав геноцидом злочини, вчинені проти народностей нама і гереро на території теперішньої Намібії у часи, коли там була німецька колонія.

"Як жест визнання безмірних страждань, заподіяних жертвам, ми хочемо підтримати Намібію та нащадків жертв значною програмою реконструкції та розвитку вартістю 1,1 мільярда євро", - заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas).

Він додав, що радий і вдячний, що "вдалося досягти згоди з Намібією щодо поводження з найтемнішим розділом нашої спільної історії".

Програма розвитку розрахована на 30 років, пише агенція dpa. Гроші мають піти на підтримку проєктів у районах поселень нама і гереро. Йдеться про земельну реформу, сільське господарство, інфраструктуру, водопостачання та професійне навчання.

Водночас у німецькому уряді наголосили, що визнання геноциду та виплата допомоги не означає виникнення правових передумов для вимог компенсації, натомість ідеться про політичні та моральні зобов'язання.

Раніше, після тривалих переговорів, делегації ФРН і Намібії домовилися щодо політичної декларації, яку тепер затвердили уряди обох країн. Крім того, федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), як очікується, відвідає парламент Намібії, де офіційно вибачиться за злочини минулого.

З 1884 до 1915 роки на території теперішьої Намібії була німецька колонія. Після повстання племен гереро і нама німецькі колоніальні війська в період між 1904 і 1908 роками вбили кілька десятків тисяч людей. За даними істориків, було вбито близько 65 тисяч з 80 тисяч представників гереро і щонайменше 10 тисяч з 20 тисяч представників нама.

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