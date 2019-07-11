Німеччина виділила ще мільйон євро для допомоги жителям Донбасу

Німеччина виділила 1 мільйон євро на гуманітарні проєкти, які здійснює Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) для допомоги жителям Донбасу, повідомило посольство ФРН в Україні у вівторок, 3 вересня.

"Німеччина підтримує гуманітарні заходи, які здійснює Агентство ООН у справах біженців в поточному році, грантом у розмірі 1 мільйон євро", - йдеться у повідомленні посольства, цитує агентство "Інтерфакс-Україна". У диппредставництві зазначили, що завяки цьому УВКБ ООН зможе продовжувати свої гуманітарні заходи, спрямовані на допомогу людям на Сході України, які потерпають від конфлікту з обох боків лінії розмежування.

Планується, що гроші підуть на ремонт та підготовку до зими пошкоджених або зруйнованих будинків і квартир у зоні конфлікту. Також виділені кошти планують використати на соціальну підтримку громад, які прийняли внутрішньо переміщених осіб, поліпшення інфраструктури в пунктах перетину лінії розмежування та на консультування постраждалих від конфлікту під час вирішення адміністративних та юридичних питань.

Нагадаємо, 11 липня у німецькому уряді повідомили про виділення 760 тисяч євро на продовження проєкту психосоціальної допомоги людям, які постраждали внаслідок конфлікту на Донбасі. Кошти надали Мальтійській службі допомоги у світі, котра здійснює проєкт "Внесок у психосоціальну стабілізацію потерпілих у конфлікті в Україні".

До цього німецький уряд вже надав два мільйони євро Мальтійській службі для гуманітарних заходів допомоги внутрішньо переміщеним особам і потерпілим від конфлікту в Україні. Повідомляється, що в рамках проєкту сім тисяч потерпілих отримали індивідуальну терапію та консультації, а ще 14 тисяч людей взяли участь у групових сеансах терапії-

Від початку конфлікту на Донбасі в 2014 році уряд ФРН виділяє на підтримку гуманітарних проєктів для жителів регіону щорічно по кілька десятків мільйонів євро. За даними німецького уряду, лише з 2014-го по 2017 рік на підтримку гуманітарних проєктів для жителів Донбасу було виділено близько 74 мільйонів євро.

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