 Німець проведе два тижні у в′язниці за вечірки під час карантину | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.04.2020

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Новини

Німець проведе два тижні у в'язниці за вечірки під час карантину

Житель Баварії неодноразово влаштовував вечірки під час карантину, за що проведе понад два тижні за ґратами.

табличка корона-вечірка

Проводити вечірки під час пандемії коронавірусу в Німеччині суворо заборонено

У німецькому місті Бамберг у федеральній землі Баварія на понад два тижні ув'язнили 34-річного місцевого жителя через порушення правил карантину під час пандемії коронавірусу. Чоловіка обвинувачують у тому, що під час дії заходів, спрямованих на суворе обмеження соціальних контактів, він неодноразово влаштовував у себе вдома вечірки.

Як повідомили у п'ятницю, 3 квітня, в управлінні поліції адміністративного округу Верхня Франконія, протягом минулого тижня за адресою проживання порушника поліцію викликали чотири рази через проведення у помешканні вечірок.

Напередодні, 2 квітня, чоловік вчергове влаштував вечірку з розпиттям алкогольних напоїв разом з кількома своїми знайомими. Викликана сусідами поліція затримала власника помешкання, він проведе у в'язниці понад два тижні - до 19 квітня. Іншим учасникам вечірки поліція виписала чималі штрафи за порушення правил карантину, інформує агенція AFP.

З початку дії карантинних заходів у Баварії було зареєстровано близько 25 тисяч їх порушень.

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Нагадаємо, 1 квітня німецький уряд продовжив запроваджені раніше обмежувальні заходи через коронавірус на період великодніх канікул - щонайменше до 19 квітня, та закликав громадян утриматися від подорожей і відвідин родичів на свята. 

По всій території Німеччини людям заборонено збиратися в групи понад дві особи. Виняток - члени родини та ті, хто проживає разом. Спортивні вправи на свіжому повітрі дозволені за умови дотримання дистанції не менше півтора метра. Однак у землях Баварія та Саар карантинні обмеження ще суворіші - мешканцям дозволено залишати своє помешкання лише з поважних причин.

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