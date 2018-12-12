 Німець має сплатити штраф за відмову здавати житло іноземцям | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.12.2019

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Новини

Німець має сплатити штраф за відмову здавати житло іноземцям

У Німеччині чоловік має сплатити тисячу євро компенсації за відмову здавати в оренду своє житло іноземцям. Ці кошти від 81-річного німця має отримати чоловік з Буркіна-Фасо, ухвалив суд.

Орендодавець хотів здати помешкання лише німцям

Орендодавець хотів здати помешкання лише німцям

Суд у німецькому Аугсбурзі назвав "абсолютно неприйнятним" рішення 81-річного чоловіка здавати в оренду своє житло винятково німцям. Суд у вівторок, 10 грудня, дійшов висновку, що це є "відкритою дискримінацією іноземців". Тепер власник житла має сплатити компенсацію у тисячу євро чоловіку з Буркіна-Фасо, який хотів переїхати з Мюнхена до Аугсбурга.

Суд визнав, що відповідач дискримінував позивача через його расову чи етнічну приналежність та повністю задовольнив позов заявника.

Крім того, суд заборонив німцю-орендодавцю писати, що він здає своє житло "лише німцям" у майбутніх оголошеннях. У разі недотримання цієї вимоги йому загрожують великі штрафи.

81-річний чоловік своєю чергою мотивував свою поведінку нібито попереднім негативним досвідом здавання в оренду свого житла. За його твердженнями, раніше він здав своє житло нібито турецькому наркодилеру. У відповідь на це суддя наголосив, що "злочини і правопорушення здійснюють люди, а не громадяни".

Раніше інші суди вже присуджували іноземцям відшкодування збитків, якщо їм було відмовлено в оренді житла через їхнє походження.

За оцінками Федеральної служби з протидії дискримінації, близько 70 відсотків людей із міграційним походженням почувають себе дискримінованими під час пошуку житла. 

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