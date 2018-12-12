Німець має сплатити штраф за відмову здавати житло іноземцям

У Німеччині чоловік має сплатити тисячу євро компенсації за відмову здавати в оренду своє житло іноземцям. Ці кошти від 81-річного німця має отримати чоловік з Буркіна-Фасо, ухвалив суд.
Суд у німецькому Аугсбурзі назвав "абсолютно неприйнятним" рішення 81-річного чоловіка здавати в оренду своє житло винятково німцям. Суд у вівторок, 10 грудня, дійшов висновку, що це є "відкритою дискримінацією іноземців". Тепер власник житла має сплатити компенсацію у тисячу євро чоловіку з Буркіна-Фасо, який хотів переїхати з Мюнхена до Аугсбурга.
Суд визнав, що відповідач дискримінував позивача через його расову чи етнічну приналежність та повністю задовольнив позов заявника.
Крім того, суд заборонив німцю-орендодавцю писати, що він здає своє житло "лише німцям" у майбутніх оголошеннях. У разі недотримання цієї вимоги йому загрожують великі штрафи.
81-річний чоловік своєю чергою мотивував свою поведінку нібито попереднім негативним досвідом здавання в оренду свого житла. За його твердженнями, раніше він здав своє житло нібито турецькому наркодилеру. У відповідь на це суддя наголосив, що "злочини і правопорушення здійснюють люди, а не громадяни".
Раніше інші суди вже присуджували іноземцям відшкодування збитків, якщо їм було відмовлено в оренді житла через їхнє походження.
За оцінками Федеральної служби з протидії дискримінації, близько 70 відсотків людей із міграційним походженням почувають себе дискримінованими під час пошуку житла.
Орендна плата за квартири в німецьких містах зростає так стрімко, що стає багатьом не по кишені. Дехто вбачає порятунок у збільшенні соціального житла. Але чи це так? (10.08.2013)
Тисячі людей вийшли на вулиці німецьких міст з протестами проти зростання орендної плати. Одночасно проходить збір підписів за ініціативу, що виступає за відчуження житла у великих компаній, які передають його в оренду. (06.04.2019)