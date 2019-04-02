Німецькі фанати обговорюють порнокліп соліста Rammstein

Німецька група Rammstein та її фронтмен Тіль Ліндеманн (Till Lindemann) відомі своїми скандальними виступами і вже не раз шокували публіку. Але тепер Ліндеманн зайшов надто далеко - причому такої думки навіть любителі хардкору. Порнографічний кліп на пісню "Till the End", знятий для його нового проекту під промовистою назвою "Na Chui" і викладений на днях на одному з порносайтів, багато шанувальників соліста Rammstein сприйняли критично.

У стилі жорсткого порно

На одному з концертів Rammstein у Німеччині (архівне фото)

Ті, хто знайомий з творчістю Rammstein, знають: учасники групи і, в першу чергу, її лідер, 57-річний Тіль Ліндеманн провокують публіку так, як практично жоден інший музичний колектив у Німеччині. Суперечливі тексти, гротескні наряди й скандальні дії - звичайна річ. Варто згадати хоча б про випадок, коли рік з гаком тому на презентацію своєї нової книги віршів у Москві епатажний Ліндеманн з'явився в компанії одягненої в латексний костюм і маску дівчини, яку він вів на мотузці з сосисок і час від часу змушував рачкувати як собаку.

У той час, як у однієї частини глядачів подібні випади залишають бридкий післясмак, шанувальники Rammstein завжди тільки і чекають на такого роду провокації, а Тіля Ліндеманна сприймають не інакше, як великого артиста і майстра своєї справи. Але створений в рамках соло-проєкту Lindemann у співпраці з Петером Тегтгреном кліп на пісню "Knebel", де Ліндеманн виступає в ролі канібала, багатьох шокував. На порталі YouTube можна знайти тільки його цензурований варіант - але навіть ця "пригладжена" версія справляє більш ніж моторошне враження.

Тепер же Тіль Ліндеманн пішов ще далі. У відеоролику до композиції "Till the End", опублікованому в День всіх закоханих, 14 лютого, співак порушує всі табу. Впродовж семи хвилин одна більш ніж відверта порносцена за участю Ліндеманна й молодих привабливих дівчат, змінює іншу. І в цих епізодах Ліндеманн йде на всі можливі й неможливі провокації. І навіть через тиждень після публікації користувачі соцмереж не перестають його активно обговорювати.

Що думають німецькі шанувальники Ліндеманна

Хтось з німецьких шанувальників у черговий раз зізнається в коханні. "Боже мій! Ви - найкращі!" - не може стримати захоплення користувачка Instagram під ніком s_ekaterinad. "Знову суперкруте відео! Просто клас!" - згодна nette_goldi.

Але набагато більше тих, хто висловлює жах або, щонайменше, гидливо морщиться, не розуміючи, як Ліндеманн міг до такого опуститися. Причому в числі незадоволених найпристрасніші шанувальники Rammstein. "Чесно кажучи, Ліндеманн мене розчарував. Музика - супер, але в мене напрошується запитання: невже є необхідність демонструвати стільки огидних відео! Я багато років є фанатом і звикла до різних речей з їхнього боку. Але це навіть для мене перебір. Музика сама знайде собі дорогу - вже принаймні без такого супроводу ", - ділиться своєю думкою у Facebook прихильниця під ніком Sonja Diart.

"Соррі, але споглядати такі інсценування ... Навіть якщо я - фанат Rammstein, це зовсім не означає, що мені автоматично буде подобатися все, що вони роблять. І, на жаль, у них на першому місці провокації та гидоти, а музика відходить на другий план ", - висловлює розчарування claudschimaudschi.

"Щойно подивився нове порно з Тілем Ліндеманном. Надзвичайно неестетично. А от гра слів у назві "Till the End" ("Тіль до кінця") мені здається досить кумедною", - такий коментар читаємо в Twitter-акаунті yellochip @ yellochip .

Деякі користувачі вказують на тривіальність ідеї. "Вибачте, але Ліндеманн поступово починає діставати. Ймовірно, я тут єдина, у кого таке бачення, але Тіль став асоціюватися в мене з Дітером Боленом", - зізнається Креоле Беле (Krölle Bölle) у Facebook. "За Ліндеманна ніяково. Цей порно-трюк до того ж не новий і не оригінальний. Цим нікого не спокусиш", - впевнена Клара Фал (Klara Fall).

Навіщо Ліндеманн зняв порно?

Новий кліп не залишили без уваги і журналісти. Розмірковуючи над тим, музичне чи це відео або порно, оглядач газети Die Welt зазначає, що Ліндеманн у черговий раз перейшов усі межі, і вважає не таким вже й поганим факт, що незабаром музикант призупиняє свій соло-проєкт, щоб повністю присвятити себе групі Rammstein. У коментарях під статтею критики не менше, втім, один з читачів під ніком Larry L виправдовує новий проєкт: "Мистецтво пана Ліндеманна - це всього лише віддзеркалення декадансу, який відбувається в суспільстві, не більше й не менше".

Тіль Ліндеманн - нова зірка на небосхилі жорсткого порно. І що - є така необхідність? Навіщо він взагалі за це взявся? - ламають голови фанати Rammstein, що не втомлюються журитися з приводу того, що в цьому страшному ролику їхній кумир виглядає, як мерзенний старий збоченець - і не більше того.

Своє пояснення того, що ж підштовхнуло фронтмена Rammstein до створення фільму "Till the End", в інтерв'ю німецькій бульварній газеті Bild спробував дати один з друзів вокаліста. За його словами, "Тіль - винятковий артист, який самостійно переступає уявні кордони всіх крайнощів. Він - живий витвір мистецтва". Ось так, виявляється все просто...