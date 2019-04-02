 Німецькі фанати обговорюють порнокліп соліста Rammstein | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 27.02.2020

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Культура й стиль життя

Німецькі фанати обговорюють порнокліп соліста Rammstein

Порновідео Тіля Ліндемана шокувало навіть любителів хардкору. Судячи з коментарів у соцмережах, багатьох німецьких шанувальників шокував образ, що його примірив їхній кумир.

Німецькі фанати обговорюють порнокліп соліста Rammstein

Тіль Ліндеманн

Німецька група Rammstein та її фронтмен Тіль Ліндеманн (Till Lindemann) відомі своїми скандальними виступами і вже не раз шокували публіку. Але тепер Ліндеманн зайшов надто далеко - причому такої думки навіть любителі хардкору. Порнографічний кліп на пісню "Till the End", знятий для його нового проекту під промовистою назвою "Na Chui" і викладений на днях на одному з порносайтів, багато шанувальників соліста Rammstein сприйняли критично.

У стилі жорсткого порно

На одному з концертів Rammstein у Німеччині (архівне фото)

На одному з концертів Rammstein у Німеччині (архівне фото)

 Ті, хто знайомий з творчістю Rammstein, знають: учасники групи і, в першу чергу, її лідер, 57-річний Тіль Ліндеманн провокують публіку так, як практично жоден інший музичний колектив у Німеччині. Суперечливі тексти, гротескні наряди й скандальні дії - звичайна річ. Варто згадати хоча б про випадок, коли рік з гаком тому на презентацію своєї нової книги віршів у Москві епатажний Ліндеманн з'явився в компанії одягненої в латексний костюм і маску дівчини, яку він вів на мотузці з сосисок і час від часу змушував рачкувати як собаку.

У той час, як у однієї частини глядачів подібні випади залишають бридкий післясмак, шанувальники Rammstein завжди тільки і чекають на такого роду провокації, а Тіля Ліндеманна сприймають не інакше, як великого артиста і майстра своєї справи. Але створений в рамках соло-проєкту Lindemann у співпраці з Петером Тегтгреном кліп на пісню "Knebel", де Ліндеманн виступає в ролі канібала, багатьох шокував. На порталі YouTube можна знайти тільки його цензурований варіант - але навіть ця "пригладжена" версія справляє більш ніж моторошне враження.

Тепер же Тіль Ліндеманн пішов ще далі. У відеоролику до композиції "Till the End", опублікованому в День всіх закоханих, 14 лютого, співак порушує всі табу. Впродовж семи хвилин одна більш ніж відверта порносцена за участю Ліндеманна й молодих привабливих дівчат, змінює іншу. І в цих епізодах Ліндеманн йде на всі можливі й неможливі провокації. І навіть через тиждень після публікації користувачі соцмереж не перестають його активно обговорювати.

Що думають німецькі шанувальники Ліндеманна

Хтось з німецьких шанувальників у черговий раз зізнається в коханні. "Боже мій! Ви - найкращі!" - не може стримати захоплення користувачка Instagram під ніком s_ekaterinad. "Знову суперкруте відео! Просто клас!" - згодна nette_goldi.

Але набагато більше тих, хто висловлює жах або, щонайменше, гидливо морщиться, не розуміючи, як Ліндеманн міг до такого опуститися. Причому в числі незадоволених найпристрасніші шанувальники Rammstein. "Чесно кажучи, Ліндеманн мене розчарував. Музика - супер, але в мене напрошується запитання: невже є необхідність демонструвати стільки огидних відео! Я багато років є фанатом і звикла до різних речей з їхнього боку. Але це навіть для мене перебір. Музика сама знайде собі дорогу - вже принаймні без такого супроводу ", - ділиться своєю думкою у Facebook прихильниця під ніком Sonja Diart.

"Соррі, але споглядати такі інсценування ... Навіть якщо я - фанат Rammstein, це зовсім не означає, що мені автоматично буде подобатися все, що вони роблять. І, на жаль, у них на першому місці провокації та гидоти, а музика відходить на другий план ", - висловлює розчарування claudschimaudschi.

"Щойно подивився нове порно з Тілем Ліндеманном. Надзвичайно неестетично. А от гра слів у назві "Till the End" ("Тіль до кінця") мені здається досить кумедною", - такий коментар читаємо в Twitter-акаунті yellochip @ yellochip .

Деякі користувачі вказують на тривіальність ідеї. "Вибачте, але Ліндеманн поступово починає діставати. Ймовірно, я тут єдина, у кого таке бачення, але Тіль став асоціюватися в мене з Дітером Боленом", - зізнається Креоле Беле (Krölle Bölle) у Facebook. "За Ліндеманна ніяково. Цей порно-трюк до того ж не новий і не оригінальний. Цим нікого не спокусиш", - впевнена Клара Фал (Klara Fall).

Навіщо Ліндеманн зняв порно?

Новий кліп не залишили без уваги і журналісти. Розмірковуючи над тим, музичне чи це відео або порно, оглядач газети Die Welt зазначає, що Ліндеманн у черговий раз перейшов усі межі, і вважає не таким вже й поганим факт, що незабаром музикант призупиняє свій соло-проєкт, щоб повністю присвятити себе групі Rammstein. У коментарях під статтею критики не менше, втім, один з читачів під ніком Larry L виправдовує новий проєкт: "Мистецтво пана Ліндеманна - це всього лише віддзеркалення декадансу, який відбувається в суспільстві, не більше й не менше".

Тіль Ліндеманн - нова зірка на небосхилі жорсткого порно. І що - є така необхідність? Навіщо він взагалі за це взявся? - ламають голови фанати Rammstein, що не втомлюються журитися з приводу того, що в цьому страшному ролику їхній кумир виглядає, як мерзенний старий збоченець - і не більше того.

Своє пояснення того, що ж підштовхнуло фронтмена Rammstein до створення фільму "Till the End", в інтерв'ю німецькій бульварній газеті Bild спробував дати один з друзів вокаліста. За його словами, "Тіль - винятковий артист, який самостійно переступає уявні кордони всіх крайнощів. Він - живий витвір мистецтва". Ось так, виявляється все просто...

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