 Німецькі та європейські політики засудили стрілянину в Ганау | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.02.2020

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Новини

Німецькі та європейські політики засудили стрілянину в Ганау

Німецькі урядовці та політики різних партій різко засудили кривавий злочин у місті Ганау. На трагедію відреагували також і сусідні країни.

Стрілянина в Ганау

Поблизу одного з місць нападу в Ганау

Стрілянина в місті Ганау не залишила байдужим ні уряд ФРН, ані провідні політичні партії країни. У четвер, 20 лютого, канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) висловила свої глибокі співчуття рідним та близьким загиблих. Вона також сподівається, що підтримка суспільства допоможе їм перенести цю втрату та особисту трагедію.

Хоч Меркель і визнала, що наявні натепер дані не дають підстав для "заключних оцінок", однак вже відомі факти дозволяють припустити, що зловмисник "діяв з правоекстремістських, расистських мотивів", а також "з ненависті до людей іншого походження, іншої релігії чи іншої зовнішності", цитує канцлерку ФРН агенція новин dpa.

Тож Меркель наголосила, що расизм, так само як і ненависть - "це отрута". "І ця отрута існує в нашому суспільстві. І вона вже винна в стількох злочинах", - сказала вона.

Крім того, канцлерка дала недвозначно зрозуміти, що як федеральний уряд, так і всі державні інституції захищатимуть "права й гідність кожної окремої людини" в Німеччині. "Ми протистоятимемо всіма силами та з усією рішучістю тим, хто намагається сіяти розкол у Німеччині", - застерегла Меркель.

Маас застеріг від небезпеки правого екстремізму

У свою чергу, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) застеріг щодо посилення небезпеки правого екстремізму в Німеччині. Про це він сказав у інтерв'ю німецькій медіамережі RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). "Якщо підтвердиться підозра, то жахливий злочин у Ганау стане вже третім правоекстремістським убивством у Німеччині протягом року. Правий екстремізм знову несе загрозу для нашої країни. Тут нема чого применшувати", - визнав урядовець, якого цитує агенція новин epd.

На думку Мааса, настав час зрозуміти, що демократія має захищатися від ворогів свободи. Те саме стосується й правової держави.

Керівництво провідних партій засудило напад

Так само з осудом дій нападника в Ганау виступили й керівники провідних німецьких політичних партій. Співголова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Саскія Ескен (Saskia Esken) назвала скоєне "жахливим". На своїй сторінці в соціальній мережі Twitter Ескен написала, що тут ідеться про "правий терор". "Занадто довго ми не наважувалися чітко це назвати", - визнала політикиня.

Дії нападника в Ганау засудив і голова вільних демократів Крістіан Лінднер (Christian Lindner). У своєму дописі в Twitter очільник німецьких лібералів визнав, що тут ідеться про "очевидний расистський терор". "Нам потрібно з усією рішучістю протистояти правовому екстремізму", - наголосив Лінднер.

Стрілянина в Ганау обурила також генеральних секретарів консервативних партій Християнсько-демократичний союз (ХДС) та її баварської сестринської партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) Пауля Ціміака (Paul Ziemiak) та Маркуса Блюме (Markus Blume). Про це обидва політики також написали в соціальній мережі Twitter, визнавши, що вони просто "приголомшені" вчиненим.

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Співголова опозиційної Лівої партії Катя Кіппінґ (Katja Kipping) звинуватила натомість правий політичний спектр в підбурюванні до подібних нападів. "Расистський напад у Ганау - не випадковість. До таких злочинів підбурюють цькування з боку правих", - сказала політикиня, яку цитує агенція новин dpa.

Голова німецьких "Зелених" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) назвала "жахливою новиною" повідомлення про скоєне в Ганау.

На трагедію відреагували також і в правопопулістській партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН). Голова фракції АдН у Бундестазі Аліс Вайдель (Alice Weidel) назвала "моторошним злочином" напад у Ганау та запевнила, що подумки вона з родинами загиблих.

Макрон говорить про "боротьбу" за цінності

Трагічні події в Ганау не залишили байдужим і президента Франції Еммануеля Макрона. В своєму дописі в Twitter французький президент поспівчував родинам загиблих унаслідок нападу. Водночас він наголосив, що "стоїть на боці канцлерки Меркель у цій боротьбі за наші цінності та за захист нашої демократії".

Нападник вправно володів вогнепальною зброєю

Тим часом слідству стало відомо, що 43-річний підозрюваний у нападі Тобіас Р. (Tobias R.) раніше займався спортивною стрільбою. Нагадаємо, що в ніч на 20 лютого в місті Ганау в землі Гессен було скоєно напад на два кальян-бари та один кіоск, що працював цілодобово. Крім того, було обстріляно один автомобіль.

Унаслідок стрілянини загинуло 9 осіб, ще одна людина отримала тяжкі поранення, а кілька інших дістали тілесних ушкоджень. Згодом сам підозрюваний застрелив у своєму помешканні власну матір, а потім наклав на себе руки.

Як пояснив земельний міністр внутрішніх справ Гессена Петер Бойт (Peter Beuth), перша оцінка інтернет-активності нападника вказує на його ксенофобський мотив злочину.

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