Німецькі та польські готелі відмовилися розміщувати у себе правопопулістів з АдН

Члени правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) хотіли провести зустріч та забронювати номери та конференц-зали у німецьких готелях. Однак останні не захотіли розміщувати у себе політиків. Потім правопопулісти забронювали номери у готелі в Польщі, але він скасував їхні замовлення за декілька годин до з'їзду АдН.

Так, цього тижня близько 70 членів АдН, які представляють партію у Бундестазі, мали намір організувати зустріч і намагалися забронювати номери у німецьких готелях. Однак всі німецькі готелі, до яких звернулися правопопулісти, їм відмовили або скасували бронювання.

Після цього члени АдН вирішили забронювати номери у готелі в польському місті Щецин на кордоні з Німеччиною. Однак місцевий готель скасував усі бронювання за кілька годин до початку зустрічі членів АдН у п'ятницю ввечері, 28 червня.

"За дві години до зустрічі готель скасував бронювання конференц-залів та готельних номерів, а також нам сказали, що там відключили електроенергію", - сказав речник фракції АдН Крістіан Лют (Christian Lüth). Він підозрює "політичні причини" скасування бронювання. Речник АдН зазначив, що депутати від правопопулістської партії залишаться у Берліні та зустрінуться в будівлі парламенту.

Нагадаємо, у березні збори членів "Альтернативи для Німеччини" вже скасовували через відмову німецького готелю розміщувати парламентарів. Співробітники готелю пояснили, що розміщення правопопулістів створило б йому негативну "рекламу".