 Німецькі соціал-демократи обрали нове партійне керівництво | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.11.2019

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Новини

Німецькі соціал-демократи обрали нове партійне керівництво

Новими лідерами німецьких соціал-демократів стали критики "великої коаліції" Норберт Вальтер-Борйанс та Саскія Ескен. За них віддали свої голоси 53,06 відсотка членів партії, що взяли участь у голосуванні.

Норберт Вальтер-Борйанс та Саскія Ескен

Норберт Вальтер-Борйанс (л.) та Саскія Ескен очолять СДПН

Колишній міністр фінансів землі Північний Рейн-Вестфалія Норберт Вальтер-Борйанс (Norbert Walter-Borjans) та депутатка Бундестагу Саскія Ескен (Saskia Esken) стали новими співголовами Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН). У суботу, 30 листопада, керівництво СДПН оголосило результати другого туру голосування з обрання нових керівників партії.

За Вальтера-Борйанса та Ескен віддали свої голоси 53,06 відсотка тих членів СДПН, котрі взяли участь у голосуванні, повідомили в партії.

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Шольц та Ґайвітц визнали поразку й пообіцяли свою підтримку новому керівництву німецьких соціал-демократів. Вони заявили, що їхньою метою залишається знову зробити СДПН сильною, а це - спільне партійне завдання, повідомляє агентство новин dpa.

Таким чином, завершився майже піврічний період для СДПН, коли партія опинилася без партійного лідера після відставки Андреі Налес (Andrea Nahles). Як повідомлялося, вибори нового партійного керівництва проходили в два тури.

Загроза для "великої коаліції"?

Нові керівники СДПН раніше нерідко критикувати угоду про створення урядової коаліції з консервативним блоком ХДС/ХСС. Хоча Норберт Вальтер-Борйанс та Саскія Ескен і не вимагають виходу СДПН з "великої коаліції", але, на їхню думку, текст угоди потрібно змінити, для чого варто провести відповідні переговори з консерваторами.

Нині СДПН переживає кризу: партія демонструє найгірші результати на виборах упродовж усієї повоєнної історії. З 2017 року кілька разів змінювалося партійне керівництво.

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