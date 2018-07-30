 Німецькі праві екстремісти занесли 25 тисяч осіб до ″списків ворогів″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.07.2018

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Новини

Німецькі праві екстремісти занесли 25 тисяч осіб до "списків ворогів"

Німецькі правоохоронці під час обшуків виявили у членів праворадикальних рухів списки їхніх ворогів. В них зазначені паспортні дані, адреси і телефони людей, яких влада не повідомила про ймовірну небезпеку.

Німецькі праві екстремісти записали у вороги 25 тисяч людей

Німецькі праві екстремісти записали у вороги 25 тисяч людей

Німецькі праві екстремісти склали "списки ворогів", куди включили понад 25 тисяч осіб. Про це у вівторок, 31 липня, повідомили ЗМІ медіагрупи RND (RedaktionsNetzwerk Deutschland) з посиланням на відповідь федерального уряду на  запит фракції Лівих у Бундестазі. Ці списки, в яких зазначені паспортні дані, адреси та телефони осіб, німецькі правоохоронці виявили під час обшуків і затримань учасників правоекстремістських рухів.

Наприклад, слідчі у справі неонацистського угруповання "Націонал-соціалістичне підпілля" (NSU) виявили списки, що містять близько 10 тисяч прізвищ. Списки з 32 імен були виявлені після затримання військовослужбовця Бундесверу Франко А. і двох його спільників. Найбільше даних було вилучено у членів правоекстремістської групи "Північний хрест" (Nordkreuz) в 2017 році. Після цього подібні документи у правих екстремістів більше не знаходили.

За даними RND, за всі роки не було складено єдиного списку осіб, які можуть потенційно виявитися мішенню екстремістів. Як випливає з відповіді уряду, "відповідні дані збираються компетентними органами в документах розслідування", але не узагальнюються. Залишається незрозумілим, наскільки велика реальна небезпека для тих осіб, хто потрапив в ці списки.

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Починаючи з 2011 року, Федеральне відомство з кримінальних справ (BKA) поінформувало про потенційну небезпеку тільки трьох політиків, які вказані у "списках ворогів". У той же час як у випадку з NSU, так і після затримання Франко А., ВКА поінформувало правоохоронні органи федеральних земель про існуючі списки. Як випливає з відповіді уряду, саме земельні відомства відповідальні за інформування осіб, які опинилися потенційною мішенню екстремістів.

Представниця Лівих в Бундестазі Мартіна Реннер (Martina Renner) розкритикувала уряд за таку легковажність. "Немає способу пояснити, чому Федеральне відомство з кримінальних справ не проінформувала жодного з десятків тисяч людей", - заявила вона.

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