Німецькі політики розчаровані підсумками зустрічі Трампа й Кіма

Досягнення компромісу між КНДР та США зробило б світ безпечнішим, вважає глава МЗС Німеччини Гайко Маас після провалу саміту Дональда Трампа й Кім Чен Ина в Ханої.
Результати зустрічі в Ханої президента США Дональда Трампа і голови Держради КНДР Кім Чен Ина викликали розчарування в Німеччині. Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) заявив, що розчарований браком конкретних домовленостей.
"Якби вдалося спонукати Північну Корею припинити свою атомну програму, світ став би безпечнішим", - написав він у четвер, 28 лютого, в соціальній мережі Twitter. Утім, німецький урядовець наголосив, що потрібно провадити подальші переговори, мета яких - домогтися того, щоб "переробити на брухт ядерну зброю в Північній Кореї".
Провальний "метод Трампа"
Тим часом зовнішньополітичний експерт фракції Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у Бундестазі Рольф Мютценіх (Rolf Mützenich) заявив в інтерв'ю DW, що відсутність прогресу на переговорах показала межі "методу Трампа". У таких складних випадках, як з Північною Кореєю, не можна йти на угоди. Обережні кроки в галузі роззброєння, контролю над озброєннями і послаблення напруженості, можливо, принесуть більше результатів, вважає експерт.
Мютценіх також не виключає, що до відсутності результату на саміті в Ханої призвели розбіжності у поглядах глави держдепартаменту Майка Помпео і помічника президента США з національної безпеки Джона Болтона.
Потрібно менше наївності
Натомість парламентарій від Зелених, заступник голови німецько-корейської групи в Бундестазі Штефан Ґельбгар (Stefan Gelbhaar) в інтерв'ю DW наголосив, що підсумки зустрічі стали невдачею для Трампа і підвищили престиж Кіма.
"Американцям потрібно трохи менше наївності і значно менше самодемонстрації", - вважає політик. На думку Ґельбгара, з Північною Кореєю спочатку треба говорити про конкретні речі, приміром, про возз'єднання сімей.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин не змогли досягти домовленостей на зустрічі у Ханої. Переговори завершилися без підписання очікуваної угоди.
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