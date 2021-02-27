 Німецькі Ліві обрали лідерів списку на виборах до Бундестагу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.05.2021

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Німецькі Ліві обрали лідерів списку на виборах до Бундестагу

Правління Лівої партії Німеччини визначилося з верхівкою передвиборчого списку, з яким політична сила боротиметься за місця у Бундестазі цієї осені.

Лідери передвиборчого списку Лівих у 2021 році - Яніне Вісслер і Дітмар Барч

Лідери передвиборчого списку Лівих у 2021 році - Яніне Вісслер і Дітмар Барч (фото з архіву)

Ліва партія Німеччини цієї осені буде боротися за мандати в Бундестазі на чолі зі співголовою партії Яніне Вісслер (Janine Wissler) і керівником парламентської фракції Дітмаром Барчем (Dietmar Bartsch). Як у понеділок, 10 травня, заявила інша співголова політичної сили Сюзанне Хенніґ-Вельзов (Susanne Hennig-Wellsow), правління партії схвалило обрання лідерів партійного списку майже 87 відсотками голосів.

"Ліві вступають в передвиборчу боротьбу. Йдеться про те, аби забезпечити соціальну захищеність і підтримку", - сказала вона.

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Ліві на межі прохідного бар'єра

Зараз рейтингу Лівої партії ледь вистачає для подолання п'ятивідсоткового бар'єра. Але теоретично ліві можуть створити майбутню керівну коаліцію в партнерстві з Зеленими та соціал-демократами.

"Така більшість здатна багато чого досягти", - зазначила Хенніґ-Вельзов.

У Лівії партії, однак, не вщухають суперечки навколо зовнішньої та оборонної політики ФРН, особливо з приводу ролі Німеччини в НАТО. Це може ускладнити співпрацю лівих з Зеленими й, перш за все, з соціал-демократами, зазначає агентство Reuters.

Перерозподіл багатств - мета Лівих Німеччини

Своєю чергою Дітмар Барч повідомив, що метою лівих на виборах у вересні є двозначне відсоткове число. Він вказав на необхідність перерозподілу багатства на користь бідніших верств населення.

"Ми боремося за мільйони, які змушені гнути спину за мінімальну зарплату. Нам необхідно домогтися нового відчуття спільності між собою", - підкреслив він, додавши, що цього можна досягти шляхом проведення масштабної податкової реформи.

Вісслер виступає за обмеження цін на житло

Яніне Вісслер відзначила з цього приводу, що йдеться про необхідність запуску докорінної перебудови економіки.

"Надбагаті повинні платити за кризу, викликану пандемією. Необхідна мужня, радикальна і реалістична політика. Йдеться не про дрібні корективи, а про зміну курсу. Зростання орендної плати на житло повинно бути обмеженим у всій Німеччині, а великі концерни у сфері нерухомості - експропрійовані", - резюмувала вона.

Ліва партія - правонаступниця Соціалістичної єдиної партії Німеччини (СЄПН), яка правила в Німецькій Демократичній Республіці до об'єднання країни.

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