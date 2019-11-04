 Німецькі користувачі оцінили новий кліп лідера Rammstein. А що з Лободою? | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 28.11.2019

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Культура й стиль життя

Німецькі користувачі оцінили новий кліп лідера Rammstein. А що з Лободою?

Тілль Ліндеманн випустив відеокліп на композицію Frau & Mann, в якому знявся разом з українською співачкою Світланою Лободою. Як відреагували німецькі фанати?

Світлана Лобода під час концерту в Москві (січень 2019)

Світлана Лобода під час концерту в Москві (січень 2019)

Лідер групи Rammstein Тілль Ліндеманн (Till Lindemann) знявся в кліпі на пісню Frau & Mann ("Жінка і чоловік"). Під цією ж назвою він випустив свій другий альбом в дуеті зі шведським музикантом Петером Тегтгреном. Приятелі вже кілька років працюють над проєктом Lindemann в стилі індастріал-метал. Коментуючи новий альбом, Ліндеманн сказав, що він спершу задумувався для театру. "Ми взагалі-то писали спершту для театру, писали три пісні для режисера постановки "Гензель і Ґретель" за Братами Грим, - сказав він британському фаховому виданню Kerrang! - Тема чудово підходила нас - болюча і безжальна, але дуже романтична".

Ліндеманн - начальник заводу, Лобода - робітниця

Крім Ліндеманна в кліпі знялися його музична партнерка, українська співачка Світлана Лобода та актор Петер Стормаре (виконував роль російського космонавта Льва Андропова у фільмі "Армагеддон").

Обкладинка альбому F & M

Обкладинка альбому F & M

Лідер Rammstein зіграв начальника заводу, закоханого в свою підлеглу. У кліпі героїня Лободи упускає ящик зі склянками, після чого керівник викликає її до себе в кабінет, вичитує і намагається зґвалтувати. Жінка відбивається попільничкою і тікає. В кінці з'ясовується, що її чоловік - брат начальника заводу.

Німецькі шанувальники Lindemann задоволені

Відео, зняте в Санкт-Петербурзі, розмістили на офіційному сайті колективу і в YouTube. У відеохостингу коментарі до ролика закриті, але користувачі активно обговорюють кліп в акаунтах Lindemann в Facebook і Instagram. Що ж думають фанати з Німеччини?

Більшість німецьких шанувальників дуету залишили виключно схвальні відгуки, назвавши кліп класним, приголомшливо смішним і навіть геніальним. "Дуже незвично і несподівано! Нехарактерно музичне відео, багато символізму і веселощів", ​​- поділився враженнями в Facebook шанувальник під ніком Mimi Beckmann. "Круте відео. Особливо кінцівка. Ви перевершили самих себе. Профі і є профі", - написав у Instagram користувач sa.rienne56666.

Світлана Лобода залишилася непоміченою

Світлана Лобода, яку користувачі могли впізнати як українську фіналістку конкурсу "Євробачення-2009", не привернула увагу фанатів з Німеччини. Єдиний коментар, в якому згадується її прізвище, залишив топовий шанувальник групи Vincent Moebius в Facebook:

"Петер Стормаре, Лобода, Тілль і Петер Тегтгрен плюс Зоран = команда мрії. Стиль холодної війни. Тут є щось нове, але Lindemann не втрачає себе в високоякісних і креативних відео. Це те, що можна подивитися і про що можна подумати". До речі, Зоран Бихач, який поставив ряд кліпів Rammstein, зауважив у відповідь, що не брав участі в роботі над відео. Режисером кліпу Frau & Mann став Сергій Мінадзе.

У Instagram Світлана Лобода залишилася практично непоміченою. "Як звуть жінку на відео? Мені потрібна ця інформація для шкільного проекту", - поцікавився користувач під ніком warmer.frost. Інших згадок української виконавиці коментарів не зустрічається.

Як критикують Lindemann

Знайшлися серед німецьких фанатів і ті, хто не оцінив задумку музикантів. "Відео - якісне, але композиція... ммм... "Ай-яй-яй. Лежачи або стоячи..." (частина приспіву в пісні. - Ред.) Ок. Якось не впирає мене", - відреагував в Facebook користувач під ніком Dennis Gehrmann.

Деякі передплатники зовсім назвали кліп таким, що не заслуговує на увагу. "Грайливо, легко, як нав'язлива мелодія, про яку не потрібно сильно замислюватися. Але цього, на жаль, недостатньо для мистецтва. Моя думка: нудно, поверхово, занадто легко перетравлюється. І текст, і музика, і відео. Опускаю великий палець вниз", - написала в Instagram прихильниця дуету під ніком kate.hpp.

З нагоди релізу нового альбому Lindemann проведе в 2020 році концертний тур в Європі та Росії. Серед міст, де виступить проєкт, і Київ. Концерт у столиці України заплпнований на 6 березня.

DW.COM

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