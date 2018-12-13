Німецькі консерватори розпочали виборчу кампанію до Європарламенту

Обидві німецькі консервативні партії - Християнсько-демократичний союз (ХДС) та баварський Християнсько-соціальний союз (ХСС) - розпочали виборчу кампанію до Європарламенту. В суботу, 27 квітня, у Мюнстері відбувся спільний партійний захід, де з промовою виступив, зокрема, і провідний кандидат Європейської народної партії (ЄНП) на виборах до Європарламенту Манфред Вебер (Manfred Weber), котрий представляє ХСС.

У своїй промові Вебер закликав захищати європейські цінності та протидіяти зростанню впливу націоналістичних політичних сил. "Європа зараз опинилися під тиском, вона перейшла в оборону", - заявив Вебер, цитує агенція новин AFP. За словами політика, саме ці вибори покажуть, чи зможе Європа "вийти із захисту".

Вебер також наголосив, що зараз Європа переживає "історичний переломний момент" і саме тепер ідеться про захист європейського "способу життя". На думку політика, до цього поняття належать демократія, правова держава, рівні права чоловіка й жінки, незалежність органів юстиції, соціальна ринкова економіка, а також свобода висловлювань, ЗМІ та релігії. Все це - "наша Європа, й ми нікому не дозволимо відібрати її в нас", запевнив політик-консерватор.

Крім того, голови сестринських партій ХДС та ХСС на мітингу закликали протидіяти популістам та євроскептикам. ХДС та ХСС вперше йдуть на вибори до Європарламенту зі спільною виборчою програмою. Нещодавно проведені опитування продемонстрували значне посилення позицій популістів та євроскептиків у багатьох країнах Європи.

Нагадаємо, Манфред Вебер є кандидатом від правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) на посаду президента Єврокомісії. Нещодавно він заявив, що в разі свого обрання на пост очільника ЄС він має намір зупинити реалізацію проекту "Північний потік-2".