 Німецькі консерватори розпочали виборчу кампанію до Європарламенту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.04.2019

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Новини

Німецькі консерватори розпочали виборчу кампанію до Європарламенту

ХДС та ХСС ідуть на вибори до Європарламенту з гаслами про захист європейських цінностей. Керівництво обох консервативних партій також закликає до боротьби з популістами та євроскептиками.

Спільний політичний захід ХДС та ХСС у Мюнстері

Спільний політичний захід ХДС та ХСС у Мюнстері

Обидві німецькі консервативні партії - Християнсько-демократичний союз (ХДС) та баварський Християнсько-соціальний союз (ХСС) - розпочали виборчу кампанію до Європарламенту. В суботу, 27 квітня, у Мюнстері відбувся спільний партійний захід, де з промовою виступив, зокрема, і провідний кандидат Європейської народної партії (ЄНП) на виборах до Європарламенту Манфред Вебер (Manfred Weber), котрий представляє ХСС.

У своїй промові Вебер закликав захищати європейські цінності та протидіяти зростанню впливу націоналістичних політичних сил. "Європа зараз опинилися під тиском, вона перейшла в оборону", - заявив Вебер, цитує агенція новин AFP. За словами політика, саме ці вибори покажуть, чи зможе Європа "вийти із захисту".

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Якщо Росія продовжить свої "провокації", такі як події у Керченській протоці, то Євросоюзу слід переглянути проект "Північний-потік-2". Про це заявив кандидат на посаду голови Єврокомісії Манфред Вебер. (28.11.2018)

Глава консервативної фракції ЄНП в Європарламенті Мартін Вебер знову висловився проти будівництва "Північного потоку-2". За його словами, це питання має вирішуватися з урахуванням інтересів усіх європейців. (26.04.2019)

Консерватор Манфред Вебер, який претендує на посаду голови Єврокомісії, висловився проти нового газопроводу і тим самим проти лінії німецької канцлерки. DW - про позицію уряду ФРН щодо "Північного потоку-2". (26.04.2019)

Вебер також наголосив, що зараз Європа переживає "історичний переломний момент" і саме тепер ідеться про захист європейського "способу життя". На думку політика, до цього поняття належать демократія, правова держава, рівні права чоловіка й жінки, незалежність органів юстиції, соціальна ринкова економіка, а також свобода висловлювань, ЗМІ та релігії. Все це - "наша Європа, й ми нікому не дозволимо відібрати її в нас", запевнив політик-консерватор.

Крім того, голови сестринських партій ХДС та ХСС на мітингу закликали протидіяти популістам та євроскептикам. ХДС та ХСС вперше йдуть на вибори до Європарламенту зі спільною виборчою програмою. Нещодавно проведені опитування продемонстрували значне посилення позицій популістів та євроскептиків у багатьох країнах Європи.

Нагадаємо, Манфред Вебер є кандидатом від правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) на посаду президента Єврокомісії. Нещодавно він заявив, що в разі свого обрання на пост очільника ЄС він має намір зупинити реалізацію проекту "Північний потік-2".

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Чи можна ще зупинити "Північний потік-2" (13.12.2018)

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Чи можна ще зупинити "Північний потік-2" (13.12.2018)  

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