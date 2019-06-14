Німецькі компанії на третину збільшили інвестиції в Росію

Цього року Росія залучила на третину більше інвестицій від бізнесу з Німеччини, ніж минулого року. Загальний об'єм прямих інвестицій за перший квартал 2019 року складає 1,76 мільярда євро, повідомила Німецько-російська зовнішньоторговельна палата у четвер, 4 липня, інформує Reuters.

Загалом за 2018 рік німецькі компанії інвестували в Росію 3,2 мільярда євро, що є рекордом за останні 10 років. "Не дивлячись на слабку кон'юнктуру, німецькі компанії продовжують вірити в російський ринок", - наголосив голова правління AHK Маттіас Шепп (Matthias Schepp).

Крім того, згідно з проведеним опитуванням, німецькі компанії хочуть продовжувати інвестувати у Росію в майбутньому. Водночас у багатьох інших регіонах світу німецькі підприємства інвестують менше через зменшення темпів розвитку світової економіки та торговельних війн, які ведуть США. Дані щодо інвестицій німецьких компаній за другий квартал ще невідомі.

Економічні санкції ЄС проти Росії

У 2014 році Євросоюз запровадив економічні санкції проти Росії через її агресію на Донбасі. Вони стосуються оборонного, фінансового та енергетичного секторів економіки РФ. У червні 2019 року їх знову погодилися подовжити ще на шість місяців. Причина цього - відсутність прогресу в імплементації мінських угод.

Однак, попри тривалу політичну напруженість у відносинах між Німеччиною та Росією та на тлі санкцій, обидві країни вперше за багато років у червні 2019 року підписали спільний документ про посилення економічної співпраці. Підписаний документ спрямований на підвищення продуктивності праці. Він передбачає, зокрема, використання німецьких технологій для підвищення ефективності окремих галузей російської економіки, які потребують негайної модернізації.