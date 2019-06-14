 Німецькі компанії на третину збільшили інвестиції в Росію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.07.2019

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Новини

Німецькі компанії на третину збільшили інвестиції в Росію

У першому кварталі 2019 року німецькі компанії інвестували у Росію 1,8 мільярда євро, що на третину більше, ніж торік.

Німецькі компанії суттєво збільшили інвестиції в Росію

Німецькі компанії суттєво збільшили інвестиції в Росію

Цього року Росія залучила на третину більше інвестицій від бізнесу з Німеччини, ніж минулого року. Загальний об'єм прямих інвестицій за перший квартал 2019 року складає 1,76 мільярда євро, повідомила Німецько-російська зовнішньоторговельна палата у четвер, 4 липня, інформує Reuters.

Загалом за 2018 рік німецькі компанії інвестували в Росію 3,2 мільярда євро, що є рекордом за останні 10 років. "Не дивлячись на слабку кон'юнктуру, німецькі компанії продовжують вірити в російський ринок", - наголосив голова правління AHK Маттіас Шепп (Matthias Schepp).

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Європі варто намагатися досягти поетапного скасування санкцій щодо Росії, однак для цього варто спершу поетапно втілювати в життя мінські домовленості, вважає прем'єрка землі Мекленбург-Передня Померанія Мануела Швезіґ. (29.06.2019)

Секторальні економічні санкції Євросоюзу проти Росії подовжено до кінця січня 2020 року. Відповідне рішення ухвалила Рада ЄС. (27.06.2019)

Німецькі підприємства скаржаться, що зазнають значних збитків через санкції ЄС проти Росії та відповідні контрсанкції Москви. У галузевих об'єднаннях побоюються, що втратили російський ринок на тривалий час. (12.03.2018)

Крім того, згідно з проведеним опитуванням, німецькі компанії хочуть продовжувати інвестувати у Росію в майбутньому. Водночас у багатьох інших регіонах світу німецькі підприємства інвестують менше через зменшення темпів розвитку світової економіки та торговельних війн, які ведуть США. Дані щодо інвестицій німецьких компаній за другий квартал ще невідомі.

Економічні санкції ЄС проти Росії

У 2014 році Євросоюз запровадив економічні санкції проти Росії через її агресію на Донбасі. Вони стосуються оборонного, фінансового та енергетичного секторів економіки РФ. У червні 2019 року їх знову погодилися подовжити ще на шість місяців. Причина цього - відсутність прогресу в імплементації мінських угод.

Однак, попри тривалу політичну напруженість у відносинах між Німеччиною та Росією та на тлі санкцій, обидві країни вперше за багато років у червні 2019 року підписали спільний документ про посилення економічної співпраці. Підписаний документ спрямований на підвищення продуктивності праці. Він передбачає, зокрема, використання німецьких технологій для підвищення ефективності окремих галузей російської економіки, які потребують негайної модернізації.  

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