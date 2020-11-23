Німецькі колядники цього року збирають гроші для дітей України

Починаючи із середи, 6 січня, в Німеччині тисячі дітей-колядників (Sternsinger), одягнених в костюми біблійних трьох царів - Каспара, Бальтазара і Мельхіора, традиційно ходять по домівках, співають колядки і збирають гроші на благодійні потреби. І хоч цього року через пандемію COVID-19 та карантинні обмеження діти не будуть стукати в двері сусідів, благодійна кампанія все одно триває, зокрема онлайн.

Читайте також: Що святкують у Європі в день православного Різдва?

У цьому році вона проходить під гаслом "Принеси благословення, будь благословенням. Підтримай дітей - в Україні і всьому світі". Організатори кампанії збирають допомогу для дітей з України, які живуть з одним з батьків, бабусею, дідусем або й у прийомних сім'ях через те, що їхні батько або мати виїхали на заробітки за кордон. За різними оцінками, лише в Україні від трудової міграції батьків постраждали близько двох мільйонів дітей.

Читайте також: Святкування Різдва в Україні: сім питань, навколо яких точаться дискусії

З благословенням і подякою за благодійну діяльність до колядників звернулися в своїх відеозверненнях президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) з дружиною, а також канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel). Вони відзначили, що, допомагаючи дітям з України й усього світу, колядники роблять цей світ кращим і яскравішим.

Читайте також: У Німеччині 6 січня - Свято Трьох Царів

"Ми щиро сподіваємося, що зараз чимало людей роблять пожертви на акцію колядування, щоб дітям в Україні та в усьому світі стало трошки легше в їхній важкій подорожі", - сказала дружина німецього президента Ельке Бюденбендер (Elke Büdenbender). Зібрані під час кампанії кошти буде передано благодійній організації "Карітас України".

Коляда по-німецьки Стежками трьох царів Золоті корони на головах, яскраві царські мантії, зірки в руках. Сотні тисяч дітей Німеччини та Австрії щороку перевдягаються, збираються групками й ходять від будинку до будинку, співаючи та збираючи пожертви для благодійних проектів. Ця найбільша у світі акція солідарності від дітей для дітей традиційно проводиться з 1959 року у свято трьох святих царів - 6 січня.

Коляда по-німецьки Біблійна історія Німецькі традиції колядування спираються на біблійну різдвяну історію. Троє царів (або волхвів) із Близького Сходу - Каспар, Мельхіор і Балтазар, - побачили Вифлеємську зірку, яка сповістила про народження Ісуса. Вони зібрали дари - ладан, миро, золото, - й рушили за зіркою, яка привела їх до ясел у Вифлеємі. Нині зображеннями цих трьох святих у Німеччині полюбляють прикрашати солодощі.

Коляда по-німецьки Репертуар трьох царів Цьогорічне дитяче колядування в Німеччині почалося напередодні Нового року - 29 грудня в соборі міста Фульда. Загалом в колядуванні, як очікується, візьмуть участь понад 300 тисяч дітей та підлітків у Німеччині. Більше прав і поваги до дітей у всьому світі - основна ідея акції 2016 року. Головною країною, на благодійні проекти в якій спрямують пожертви, стане Болівія.

Коляда по-німецьки Чорне обличчя За традиціями, один із колядувальників мастить обличчя чорною фарбою. Біблійні джерела не називають однозначно, який із трьох святих був темношкірим: Мельхіор чи Каспар.

Коляда по-німецьки Саморобні костюми Від Різдва до Нового року всій родині вистачає клопотів. Адже до свята трьох царів необхідно виготовити зірки, пошити мантії та змайструвати корони. А ще діти розучують великий репертуар колядок, щоб не співати з ранку до вечора ті самі.

Коляда по-німецьки Боже благословення Після виконання пісень колядувальники благословляють кожен будинок, намалювавши крейдою на одвірку "C+M+B" та позначивши рік. Як гадаєте, що означають ці літери? Ні, не королівські імена латиницею - Каспар, Мельхіор і Бальтазар. Це символізує благословення латиною: "Christus mansionem benedicat", тобто "Боже, благослови цей дім".

Коляда по-німецьки Пожертви дітям усього світу Наприкінці відвідин кожного дому колядувальники отримують пожертви. За допомогою цих пожертв фінансуються благодійні проекти в багатьох бідних країнах світу. Під акції 2014-2015 року в Німеччині зібрали понад 45 мільйонів євро для близько 1600 ініціатив.

Коляда по-німецьки Колядування в замку Бельвю Під час свят колядувальники виступають і перед керівництвом Німеччини. 5 січня 108 хлопців і дівчат із 27 німецьких єпархій побували на прийнятті у відомстві канцлерки Анґели Меркель. На тлі кризи біженців у Європі канцлерка закликала до поваги та відкритості стосовно всіх людей. Наступного дня 55 виконавців заспівали в палаці Бельвю - берлінській резиденції федерального президента Йоахіма Ґаука. Автор: Клаус Даманн, Аніта Грабська





