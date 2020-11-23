 Німецькі колядники цього року збирають гроші для дітей України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.01.2021

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Новини

Німецькі колядники цього року збирають гроші для дітей України

Цього року німецькі колядники збирають пожертви під гаслом допомоги українським дітям, батьки яких стали трудовими мігрантами. Цю ініціативу підтримали президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр і канцлерка Анґела Меркель.

Німецькі колядники

Німецькі колядники, вдягені як троє біблійних царів, ходять із зіркою від будинку та будинку, співаючи та збираючи пожертви (фото з архіву)

Починаючи із середи, 6 січня, в Німеччині тисячі дітей-колядників (Sternsinger), одягнених в костюми біблійних трьох царів - Каспара, Бальтазара і Мельхіора, традиційно ходять по домівках, співають колядки і збирають гроші на благодійні потреби. І хоч цього року через пандемію COVID-19 та карантинні обмеження діти не будуть стукати в двері сусідів, благодійна кампанія все одно триває, зокрема онлайн.

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У цьому році вона проходить під гаслом "Принеси благословення, будь благословенням. Підтримай дітей - в Україні і всьому світі". Організатори кампанії збирають допомогу для дітей з України, які живуть з одним з батьків, бабусею, дідусем або й у прийомних сім'ях через те, що їхні батько або мати виїхали на заробітки за кордон. За різними оцінками, лише в Україні від трудової міграції батьків постраждали близько двох мільйонів дітей.

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З благословенням і подякою за благодійну діяльність до колядників звернулися в своїх відеозверненнях президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) з дружиною, а також канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel). Вони відзначили, що, допомагаючи дітям з України й усього світу, колядники роблять цей світ кращим і яскравішим.

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"Ми щиро сподіваємося, що зараз чимало людей роблять пожертви на акцію колядування, щоб дітям в Україні та в усьому світі стало трошки легше в їхній важкій подорожі", - сказала дружина німецього президента Ельке Бюденбендер (Elke Büdenbender). Зібрані під час кампанії кошти буде передано благодійній організації "Карітас України". 

  • Sternsinger schauen durch einen mit bunten Strasssteinen verzierten Stern - Foto: picture alliance/dpa

    Коляда по-німецьки

    Стежками трьох царів

    Золоті корони на головах, яскраві царські мантії, зірки в руках. Сотні тисяч дітей Німеччини та Австрії щороку перевдягаються, збираються групками й ходять від будинку до будинку, співаючи та збираючи пожертви для благодійних проектів. Ця найбільша у світі акція солідарності від дітей для дітей традиційно проводиться з 1959 року у свято трьох святих царів - 6 січня.

  • Dreikönigsmotiv auf einer Torte - Foto: picture alliance/dpa

    Коляда по-німецьки

    Біблійна історія

    Німецькі традиції колядування спираються на біблійну різдвяну історію. Троє царів (або волхвів) із Близького Сходу - Каспар, Мельхіор і Балтазар, - побачили Вифлеємську зірку, яка сповістила про народження Ісуса. Вони зібрали дари - ладан, миро, золото, - й рушили за зіркою, яка привела їх до ясел у Вифлеємі. Нині зображеннями цих трьох святих у Німеччині полюбляють прикрашати солодощі.

  • Колядники у соборі міста Фульда

    Коляда по-німецьки

    Репертуар трьох царів

    Цьогорічне дитяче колядування в Німеччині почалося напередодні Нового року - 29 грудня в соборі міста Фульда. Загалом в колядуванні, як очікується, візьмуть участь понад 300 тисяч дітей та підлітків у Німеччині. Більше прав і поваги до дітей у всьому світі - основна ідея акції 2016 року. Головною країною, на благодійні проекти в якій спрямують пожертви, стане Болівія.

  • Sternsinger-König mit schwarz bemaltem Gesicht - Foto: Timm Scharnberger / AFP / Getty Images

    Коляда по-німецьки

    Чорне обличчя

    За традиціями, один із колядувальників мастить обличчя чорною фарбою. Біблійні джерела не називають однозначно, який із трьох святих був темношкірим: Мельхіор чи Каспар.

  • Golden bemalter Sperrholzstern - Foto: picture alliance/dpa

    Коляда по-німецьки

    Саморобні костюми

    Від Різдва до Нового року всій родині вистачає клопотів. Адже до свята трьох царів необхідно виготовити зірки, пошити мантії та змайструвати корони. А ще діти розучують великий репертуар колядок, щоб не співати з ранку до вечора ті самі.

  • Ein Mädchen im Sternsingergewand schreibt den Segensspruch an die Haustür - Foto: picture alliance/dpa

    Коляда по-німецьки

    Боже благословення

    Після виконання пісень колядувальники благословляють кожен будинок, намалювавши крейдою на одвірку "C+M+B" та позначивши рік. Як гадаєте, що означають ці літери? Ні, не королівські імена латиницею - Каспар, Мельхіор і Бальтазар. Це символізує благословення латиною: "Christus mansionem benedicat", тобто "Боже, благослови цей дім".

  • Sternsinger hält eine Sammelbüchse - Foto: Getty Images

    Коляда по-німецьки

    Пожертви дітям усього світу

    Наприкінці відвідин кожного дому колядувальники отримують пожертви. За допомогою цих пожертв фінансуються благодійні проекти в багатьох бідних країнах світу. Під акції 2014-2015 року в Німеччині зібрали понад 45 мільйонів євро для близько 1600 ініціатив.

  • default

    Коляда по-німецьки

    Колядування в замку Бельвю

    Під час свят колядувальники виступають і перед керівництвом Німеччини. 5 січня 108 хлопців і дівчат із 27 німецьких єпархій побували на прийнятті у відомстві канцлерки Анґели Меркель. На тлі кризи біженців у Європі канцлерка закликала до поваги та відкритості стосовно всіх людей. Наступного дня 55 виконавців заспівали в палаці Бельвю - берлінській резиденції федерального президента Йоахіма Ґаука.

    Автор: Клаус Даманн, Аніта Грабська



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