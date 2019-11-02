 Німецькі Зелені переобрали партійне керівництво | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.11.2019

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Новини

Німецькі Зелені переобрали партійне керівництво

Партію "Союз 90/Зелені" знов очолили Анналена Бербок та Роберт Габек. Вони закликали до рішучіших дій політичної сили.

Роберт Габек та Анналена Бербок

Роберт Габек та Анналена Бербок

Делегати з'їзду німецької партії "Союз 90/Зелені" у суботу, 16 листопада, переобрали співголовами політсили Анналену Бербок (Annalena Baerbock) та Роберта Габека (Robert Habeck). Під час голосування за кожного з них віддали голоси понад 90 відсотків делегатів з'їзду, який відбувся у Білефельді.

Анналена Бербок навіть отримала рекордні 97,1 відсотка голосів. "Ми повинні не просто формулювати цілі, ми також повинні їх реалізувати. Нам потрібна команда, нам потрібні альянси, і ми повинні діяти", - заявила вона у виступі, цитує агенція новин dpa.

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Через два тижні після виборів до Європарламенту найпопулярнішою у ФРН партією залишаються Зелені. Рейтинг Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу впав до найнижчого показника в історії. (08.06.2019)

Німецькі зелені мають підтримку 26 відсотків німецьких виборців, свідчать дані опитування центру ARD-Deutschlandtrend. На другій сходинці - ХДС/ХСС з рейтингом у 25 відсотків. (07.06.2019)

Роберт Габек своєю чергою агітував за сміливішу політику партії. "Ми повинні зосередитися на реальності та не дозволяти боязкості керувати нами", - наголосив він.

Вперше Бербок та Габек очолили партію на початку 2018 року після провалу переговорів про формування коаліції з Християнсько-демократичним та Християнсько-соціальним союзом (ХДС/ХСС), а також з Вільною демократичною партією (ВДП).

Згідно з останнім опитуванням, проведеним на замовлення телеканалів RTL та ntv, рівень підтримки Зелених у Німеччині трохи впав - зараз за них готові проголосувати 19 відсотків виборців. На виборах до Європарламенту у травні партія "Союз-90/ Зелені" набрала понад 20 відсотків голосів виборців, покращивши удвічі свій результат у порівнянні з попередніми виборами, які відбулися п'ять років тому. Зараз лідером уподобань у Німеччині залишається альянс ХДС/ХСС, який підтримують 26 відсотків виборців.

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