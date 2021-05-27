Німецькі Зелені офіційно висунули Бербок кандидаткою у канцлери ФРН

З'їзд німецької партії "Союз 90 / Зелені" офіційно висунув кандидаткою у канцлери ФРН на парламентських виборах восени цього року співголову політичної сили Анналену Бербок (Annalena Baerbock). Під час голосування у суботу, 12 червня, на підтримку кандидатури Бербок висловилися 678 з 688 делегатів з'їзду, який відбувається онлайн, повідомляє інформагенція dpa. Цим же голосуванням було також визначено, що партійний список на виборах до Бундестагу разом з Бербок очолить інший співголова політичної сили - Роберт Габек (Robert Habeck).

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Бербок подякувала однопартійцям за підтримку та назвала голосування проявом солідарності, вказавши також на те, що припустилася певних помилок в останні місяці.

Підтримка Зелених знизилася

Зелені номінували Бербок як кандидатку у канцлери у квітні цього року. Після цього рішення популярність політичної сили зросла: опитування давали їй до 28 відсотків підтримки виборців. Упродовж певного часу Зелені випереджали консервативний блок ХДС/ХСС, який перебував у кризі через "масковий скандал" та суперництво за право висуватися кандидатом у канцлери між Арміном Лашетом (Armin Laschet) та Маркусом Зедером (Markus Söder).

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Утім, згодом стало відомо, що Бербок із запізненням повідомила секретаріат Бундестагу про надходження у розмірі 25 тисяч євро, які вона отримала від Зелених в останні роки як співголова політсили. Також викликали критику певні "коригування" у біографії політикині, що змусило її виправдовуватися. А Роберт Габек спричинив гостру внутрішньопартійну дискусію, виступивши за надання Берліном "оборонних озброєнь" Києву. Ця позиція Габека наразилася на жорстку критику представників провідних політсил Німеччини, а уряд країни неодноразово наголошував, що не має наміру постачати зброю Україні.

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Як наслідок такого розвитку подій популярність Зелених дещо знизилася. За даними опитування, проведеного на замовлення телеканалу ZDF та оприлюдненими 10 червня, блок ХДС/ХСС лідирує, маючи підтримку 28 відсотків виборців, Зелені ж набирають 22 відсотки. Опитування на замовлення каналу ARD дає консерваторам також 28 відсотків, а Зеленим - 20.

Вибори до Бундестагу відбудуться у вересні цього року.