 Німецькі зелені випереджають в опитуваннях ХДС/ХСС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.06.2019

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Німецькі зелені випереджають в опитуваннях ХДС/ХСС

Німецькі зелені мають підтримку 26 відсотків німецьких виборців, свідчать дані опитування центру ARD-Deutschlandtrend. На другій сходинці - ХДС/ХСС з рейтингом у 25 відсотків.

Лідерка німецьких зелених Анналєна Бербок (ц) після оголошення результатів виборів до Європарламенту

Лідерка німецьких зелених Анналєна Бербок (ц) після оголошення результатів виборів до Європарламенту

На хвилі успіху виборів до Європарламентунімецькі зелені випереджають християнських та соціальних демократів. Про це свідчать дані опитування Deutschlandtrend телеканалу ARD, оприлюднені ввечері у четвер, 6 жовтня.

Так, згідно з даними опитування, партії "Союз 90/Зелені" виборці додали шість процентних пунктів і таким чином її рейтинг складає 26 відсотків. При цьому традиційні лідери опитувань блок партій Християнсько-демократичний союз та Християнсько-соціальний союз втратив від початку травня три процентних пункти і нині має 25 відсотків підтримки.

Підтримка Соціал-демократичної партії Німеччини, відповідно до оприлюднених даних, становить 12 відсотків, що є найнижчим рівнем за останні роки. При цьому соціал-демократів випередили німецькі правопопулісти - партія "Альтернатива для Німеччини", котра здобула 13 відсотків підтримки виборців. Ліберали з "Вільної демократичної партії" при цьому утримують підтримку на рівні восьми відсотків.

За даними опитування Deutschlandtrend телеканалу ARD, рівень підтримки уряду у порівнянні з травнем знизився на 10 відсотків. Нині дуже задоволені або задоволені роботою уряду під головуванням Анґели Меркель 28 відсотків опитаних.

Раніше зростання рейтингу зелених засвідчили дані опитування німецького соціологічного центру Forsa на замовлення телеканалів RTL та ntv.

Нагадаємо, німецькі зелені стали головними тріумфаторами на виборах до Європарламенту, які у ФРН відбулися 26 травня. У порівнянні з останніми виборами 2014 року зелені покращили свій результат удвічі, набравши 20,5 відсотка голосів. Блок ХДС/ХСС отримав 28,9 відсотка, а СДПН - 15,8 відсотка.

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