 Німецькі емігранти заробляють більше, ніж співгромадяни у ФРН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.12.2019

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Новини

Німецькі емігранти заробляють більше, ніж співгромадяни у ФРН

Рівень доходів німців, які емігрували, в середньому на 12 тисяч євро на рік більший, ніж у їхніх співвітчизників на батьківщині. Найпопулярнішою країною для переїзду серед німців є Швейцарія.

Головною причиною еміграції для німців є кар'єра

Головною причиною еміграції для німців є кар'єра

Німці, що живуть за кордоном, зароблять в середньому на 12 тисяч євро на рік більше, ніж їхні співгромадяни, які працюють на батьківщині. Про це йдеться в результатах дослідження Федерального інституту досліджень народонаселення та Дуйсбургського університету в Ессені, опублікованому в середу, 4 грудня.

"Понад 60 відсотків респондентів повідомили, що чистий дохід домогосподарств за кордоном був "кращим" або "набагато кращим", ніж їхній дохід за рік до цього", - повідомив експерт інституту досліджень народонаселення Андреас Етте (Andreas Ette). Серед жінок та людей з нижчим рівнем освіти ця різниця ще більша.

Щороку з Німеччини на постійне проживання в інші країни виїжджає близько 180 тисяч громадян. Водночас на батьківщину повертаються 130 тисяч німців. Близько 76 відсотків німецьких емігрантів мають вищу освіту.

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Багато людей з інших країн прагнуть емігрувати до Німеччини. Натомість самі німці теж нерідко виїжджають жити за кордон. Рейтинг найпопулярніших напрямків еміграції з ФРН. (12.11.2019)

Найпопулярнішою країною для еміграції для громадян ФРН є Швейцарія - туди переїжджає кожен п'ятий емігрант. За нею йдуть Австрія, США та Великобританія.

Головною причиною еміграції громадян ФРН є кар'єрні цілі та прагнення змінити стиль життя. Приблизно 37 відсотків заявили, що причиною переїзду стала кар'єра партнера. Кожен п'ятий емігрант переїхав на навчання.

Більшість німецьких емігрантів є молодими людьми у віці від 20 до 40 років. Середній вік становить 36-37 років. "Безумовно, є і пенсіонери, які емігрують, але це не типова група. Натомість нормальною є ситуація, коли люди їдуть за кордон незабаром після закінчення навчання, щоб розпочати кар'єру та шукати нового досвіду", - вважає Марсель Ерлінґгаґен (Marcel Erlinghagen) з Інституту соціології при Дуйсбургському університеті в Ессені. При цьому він зауважив, що багато висококваліфікованих спеціалістів пізніше знов повертається у Німеччину.

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