 Німецькі експерти: чим краще мити голову - шампунем чи милом? | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 16.03.2020

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Культура й стиль життя

Німецькі експерти: чим краще мити голову - шампунем чи милом?

Чимало німців повертаються до мила, надаючи йому перевагу перед шампунем передусім з екологічних міркувань. А що кажуть із цього приводу фахівці?

Жінка миє голову під душем

У той час як пластикові пляшки з-під мінеральної води й соку в Німеччині можна здати, отримавши за це гроші, щороку на смітниках у країні опиняються більше двох мільйонів пластикових ємностей з-під шампуню і гелю для душа. У зв'язку з цим німці, які переймаються екологічними проблемами і намагаються відповідно змінити свій стиль життя, започаткували парадоксальний тренд: користуються милом замість шампуню. Судячи зі зростання попиту на мило, багато хто в Німеччині добровільно повертається до традиційних засобів гігієни своїх бабусь та дідусів.

Причому якщо раніше мило використовувалося переважно для миття рук та тіла, то тепер його використовують і замість шампуню. Екологічність очевидна: твердому милу пластикова упаковка не потрібна. Однак є ще один, не менш важливий аргумент на користь мила: як стверджують багато дерматологів, спеціальне мило "для волосся" набагато корисніше для шкіри голови, ніж шампунь, виготовлений із "хімічних" інгредієнтів. Чи справді це так?

Твердий шампунь чи мило?

Для початку треба дещо уточнити. Шампунь буває рідкий, твердий і сухий (цим порошком або спреєм користуються зазвичай тоді, коли немає можливості помити голову звичайним способом). Відрізняється твердий шампунь від рідкого, як правило, лише консистенцією, але не складом, пояснює Козмін Катко (Cosmin Katko) із Нюрнберга в інтерв'ю dpa. Експерт з виготовлення мила радить уважно читати список інгредієнтів, мікроскопічним шрифтом вказаний на обгортці. До складу твердого шампуню зазвичай входять пресовані хімічні сполуки, так звані синтетичні ПАР (поверхнево-активні речовини або тензиди): лауріл, лаурет сульфата натрію (Sodium Lauril Sulfate, SLS/ Sodium Laureth Sulfate, SLES), сульфати (Сocosulfate, Sodium Coco Sulfate), парабени (консерванти).

За словами Катко, великим попитом нині користується новинка - так зване "шампуневе мило", виготовлене, на відміну від звичайного шампуню, без синтетичних складників. Рецепти його виготовлення миловари намагаються тримати у таємниці, однак серед базових компонентів "шампуневого мила" зазвичай вказуються омилені олії (оливкова, пальмова, кокосова) або натрієві солі натуральних жирних кислот (оливат натрію, кокоат натрію) плюс, у залежності від сорту, ефірні олії і складники натурального походження.

Мило для миття волосся з натуральними складниками

Мило для миття волосся з натуральними складниками

Якщо врахувати, що рідкі шампуні - це, по суті, розбавлений концентрат і через це консервований, аби уникнути поширення бактерій, то твердий і дуже економний варіант шампуню без упаковки цілком можна зарахувати до екологічно оптимізованих продуктів. Під час взаємодії з водою твердий шампунь піниться майже так само, як і рідкий, і при цьому він легко змивається, стверджують знавці.

Однак з точки зору піклування про власне тіло під час вибору засобу для миття волосся перевагу варто надати все-таки милу з натуральних компонентів, вважає Ернст Таборі (Ernst Tabori), директор Німецького консультаційного центру з питань гігієни при університетській клініці Фрайбурга. І хоча воно не утворює настільки рясної піни, як шампунь, однак у перспективі результат гарантовано, обнадіює експерт. До того ж таке мило краще переносять люди з алергією.

Своєю чергою, мило "для волосся" з показником кислотності від 5,5 до 7 pH не варто плутати зі звичайним, туалетним милом для миття рук і тіла (показник від 9 до10 pH), уточнює Ернст Таборі. Від звичайного мила "шампуневе" відрізняється спеціально підібраним складом олій - таких, які не залишають слідів на волоссі і особливо корисні для шкіри голови. Частка надмірних олій, які залишаються "неомиленими", у складі цього мила набагато менша: так волосся після миття отримує блиск і не виглядає "жирним".

Мильний ренесанс

Сьогоднішню популярність мила в Німеччині сміливо можна назвати "ренесансом", розмірковує маркетологиня Ельфріде Дамбахер (Elfriede Dambacher), звертаючи увагу на збільшення різноманіття сортів і варіантів традиційного миючого засобу.

Якщо раніше мило ручної роботи можна було купити лише в магазинах, які спеціалізуються на натуральній косметиці, то сьогодні воно увійшло до асортиментів дуже багатьох крамниць. У великих мережевих магазинах Німеччини представлені біля десятка різноманітних сортів такого мила. Утім, продуктом по-справжньому масового споживання "шампуневе" мило навряд чи стане, вважає Ельфріде Дамбахер. Адже люди вірні своїм звичкам, і вже кілька поколінь вважають, що лише після миття пінистим шампунем волосся промивається по-справжньому і після цього легше розчісується.

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  • Пластикові пакети й музична історія

    "Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету

    Пластикові пакети й музична історія

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    Місія, яку виконати неможливо

    Перед куратором виставки Франком Ланґом (Frank Lang) та реставраторами з Музею культури повсякденності, де проходить виставка пакетів, постала серйозна проблема. Об'єкти з тонкого поліетилену хоч і виглядають ще як новенькі й сяють свіжими фарбами, але це не той матеріал, який можна законсервувати й зберігати вічно. Пластик псується. Отже, поспішайте на виставку!

  • Міна сповільненої дії

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    Міна сповільненої дії

    Пластикові пакети, які потрапили в річки та моря, є міною сповільненої дії. Сама плівка з поліетилену чи поліпропілену хоч і розкладається, але її дрібні частинки - так званий мікропластик - зберігаються. Через рибу та морських птахів мікропластик потрапляє до харчового ланцюга і врешті-решт - в організм людини. Поки науковці не достатньо дослідили, наскільки небезпечним це є для здоров'я людини.

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    "Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету

    Символ статусу

    На вулицях європейських міст нині вже не так часто побачиш людину, обвішану пластиковими пакетами. Це фото зроблене в 2011 році. Тоді більшість ще не замислювалася над захистом довкілля, пластиковий пакет з емблемою фешенебельного магазину був справжнім символом статусу. Нині ж екологічні демонстрації стають дедалі масовішими, й споживачі дедалі частіше добровільно відмовляються від пластику.

  • Повна заборона не за горами

    "Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету

    Повна заборона не за горами

    Колекція з 50 тисяч пластикових пакетів охоплює період з 1968 до 2010 року. Експерти відібрали 1100 експонатів, які представляються собою культурноісторичну цінність. Щопонеділка в замку Вальденбух виставляють нові експонати. Понад півсторіччя наше життя не можна було собі уявити без пластикового пакета, щонайпізніше з 2020 року в Німеччині запровадять повну заборону на цей вид упаковки.

    Автор: Гайке Мунд


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