Німецькі вчені вважають екдистерон у шпінаті допінгом

Речовина екдистерон, що міститься у шпінаті, стимулює збільшення м'язів, підвищує результативність спортсменів, а тому може бути внесена у список допінгових препаратів. Такого висновку дійшли німецькі вчені у результаті дослідження, здійсненого за підтримки Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA). Про результати дослідження німецьким засобам масової інформації у вівторок, 25 червня, розповіла його керівниця професорка Марія Парр (Maria Parr) з Інституту фармацевтики Вільного університету Берліна.

У ході дослідження 46 спортсменів 10 тижнів поспіль займались силовими тренуваннями. При цьому у тих з них, хто приймав екдистерон, приріст сили м'язів виявився втричі більшим, ніж у іншої частини, що приймала плацебо. Схожі результати показували раніше й дослідження, що проводились в інших країнах, зазначила Парр.

Професорка визнала, що її команда розраховувала на покращення показників у тих спортсменів, які приймали екдистерон, однак не оікувала, що воно буде таким вагомим. Парр рекомендувала WADA включити екдистерон у список заборонених препаратів. Рішенння мають ухвалити експерти організації, які проведуть додаткові дослідження.