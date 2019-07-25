Німецькі велетні автопрому заощаджують та підраховують збитки

Німецька автобудівна галузь демонструє дедалі більше ознак кризи, що позначається й на прибутковості провідних представників галузі. В другому кварталі 2019 року серед трьох найбільших німецьких автоконцернів - Volkswagen, Daimler, BMW - тільки Volkswagen мав позитивний фінансовий результат. Згідно з оприлюдненим у четвер, 25 липня, квартальним звітом Volkswagen, концерн зумів досягти чистого оперативного прибутку в 5,13 мільярда євро, що дещо перевищило очікування аналітиків.

Утім, цей показник на 8,1 відсотка нижчий за торішній. Крім того, обсяги продажу автомобілів в грошовому еквіваленті теж скоротилися на 6,6 відсотка до 65,2 мільярда євро. Норма прибутку від продажу становила 7,9 відсотка, йдеться у звіті, який наводить агенція новин dpa.

Daimler та BMW підраховують збитки

Натомість автоконцерн Daimler завершив другий квартал поточного року зі збитками на загальну суму в понад чотири мільярди євро. Вперше з 2009 року виробник автомобілів марки Mercedes-Benz зазнав збитків. Щодо валових показників за перше півріччя Daimler продав по всьому світу близько 1,2 мільйона легкових автомобілів марки Mercedes-Benz, що на 4,7 відсотка менше, ніж торік. Нинішні фінансові проблеми концерну частково пов'язані зі справою про шахрайство з вихлопами дизельних автомобілів.

Баварський автоконцерн BMW теж зазнав цього року збитків попри те, що продажі автомобілів у першому півріччі зросли на 0,8 відсотка порівняно з торішнім показником. Загалом за перші шість місяців поточного року мюнхенські автобудівники зуміли збути понад 1,25 мільйона автомобілів, що стало найбільшим показником в історії концерну. Попри це концерн BMW вже оголосив масштабні заходи економії. Розроблена програма оптимізації має заощадити в наступні чотири роки близько 12 мільярдів євро, сподіваються мюнхенці.

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