 Німецькі велетні автопрому заощаджують та підраховують збитки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.07.2019

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Новини

Німецькі велетні автопрому заощаджують та підраховують збитки

У другому кварталі 2019 року серед провідних німецьких автобудівних концернів лише Volkswagen зумів отримати значне зростання прибутків. Натомість BMW і Daimler зазнали збитків та вдаються до заходів економії.

Німецькі автомобілі

Німецька автобудівна галузь демонструє дедалі більше ознак кризи, що позначається й на прибутковості провідних представників галузі. В другому кварталі 2019 року серед трьох найбільших німецьких автоконцернів - Volkswagen, Daimler, BMW - тільки Volkswagen мав позитивний фінансовий результат. Згідно з оприлюдненим у четвер, 25 липня, квартальним звітом Volkswagen, концерн зумів досягти чистого оперативного прибутку в 5,13 мільярда євро, що дещо перевищило очікування аналітиків.

Утім, цей показник на 8,1 відсотка нижчий за торішній. Крім того, обсяги продажу автомобілів в грошовому еквіваленті теж скоротилися на 6,6 відсотка до 65,2 мільярда євро. Норма прибутку від продажу становила 7,9 відсотка, йдеться у звіті, який наводить агенція новин dpa.

Daimler та BMW підраховують збитки

Натомість автоконцерн Daimler завершив другий квартал поточного року зі збитками на загальну суму в понад чотири мільярди євро. Вперше з 2009 року виробник автомобілів марки Mercedes-Benz зазнав збитків. Щодо валових показників за перше півріччя Daimler продав по всьому світу близько 1,2 мільйона легкових автомобілів марки Mercedes-Benz, що на 4,7 відсотка менше, ніж торік. Нинішні фінансові проблеми концерну частково пов'язані зі справою про шахрайство з вихлопами дизельних автомобілів.

Баварський автоконцерн BMW теж зазнав цього року збитків попри те, що продажі автомобілів у першому півріччі зросли на 0,8 відсотка порівняно з торішнім показником. Загалом за перші шість місяців поточного року мюнхенські автобудівники зуміли збути понад 1,25 мільйона автомобілів, що стало найбільшим показником в історії концерну. Попри це концерн BMW вже оголосив масштабні заходи економії. Розроблена програма оптимізації має заощадити в наступні чотири роки близько 12 мільярдів євро, сподіваються мюнхенці.

  • На заводі Volkswagen у Вольфсбурзі

    Німецький автопром бореться за свій імідж

    Масштабна мережа

    Якою була би німецька економіка без автовиробників? Якщо рахувати лише фірми, де працюють більш ніж 20 людей, і які прямо чи опосередковано як постачальники деталей забезпечують свій оборот завдяки автомобілебудуванню, то вийде 1300 підприємств.

  • На автомобілебудівному заводі Ford в Кельні

    Німецький автопром бореться за свій імідж

    Потужний роботодавець

    У німецькому автопромі працюють близько 828 тисяч людей. Тобто кожен сьомий робітник у промисловості в Німеччині заробляє собі на життя тим, що будує автомобілі.

  • Автотермінал у Бремерхафені

    Німецький автопром бореться за свій імідж

    Цифри, що вражають

    2016 року німецькі автовиробники вийшли на показник обороту у 407 мільярдів євро. 63 відсотки цих надходжень забезпечили клієнти з-за океану.

  • Дизельний двигун VW

    Німецький автопром бореться за свій імідж

    Шахрайство VW як початок кінця дизеля?

    Після того, як Volkswagen мусив зізнатися, що вдався до обману з показниками викидів у машинах з дизельними двигунами, покупці стали дедалі рідше замовляти дизельні авто.

  • Автомобілі на автобані у ФРН

    Німецький автопром бореться за свій імідж

    Частка дизелів зменшується

    Частка автомобілів з дизельним двигуном серед автомобілів, які уперше реєструють, становить менше 45 відсотків. Це найнижчий показник за останні п'ять років.

  • Попри скандали німецькі автовиробники почуваються добре

    Німецький автопром бореться за свій імідж

    Результати залишаються стабільними

    Поки що скандали не призвели до якихось помітних змін у показниках виробництва. Упродовж трьох останніх років статистика залишається майже незмінною: щороку з конвеєрів сходять близько 5,7 мільйона автомобілів.

    Автор: Гарді Ґраупнер


Дивитись відео 12:38

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