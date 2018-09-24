 Німецькі бортпровідники Ryanair долучилися до страйку: 250 рейсів скасовано | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.09.2018

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Новини

Німецькі бортпровідники Ryanair долучилися до страйку: 250 рейсів скасовано

Долучення німецьких профспілок VC та Verdi до страйку, оголошеного на 28 вересня, змусило авіакомпанію Ryanair збільшити кількість скасованих рейсів з 150 до 250.

Ryanair скасовує 250 рейсів

Ryanair скасовує 250 рейсів

Рішення німецьких бортпровідників про долучення до страйку співробітників лоукостера Ryanair у низці країн Європи, запланованого на п'ятницю, 28 вересня, призвела до скасування авіакомпанією загалом 250 рейсів, запланованих на цей день.

Представники профспілки Verdi у четвер, 27 вересня, заявили, що після чотирьох нових раундів переговорів Ryanair "не надав задовільної пропозиції". Ввечері у середу, 26 вересня, про намір страйкувати заявила також німецька профспілка пілотів Cockpit (VC).

Раніше повідомлялося, що страйки бортпровідників зачеплять пасажирів у Іспанії, Бельгії, Нідерландах, Португалії та Італії. Базований в Ірландії лоукостер Ryanair повідомив спершу про скасування 190 рейсів, а згодом знизив цю кількість до 150. Однак, приєднання до страйку працівників у ФРН змусило компанію знову скасувати частину рейсів. "Ми попередньо скасували ще деякі рейси, заплановані на завтра (п'ятницю, 28 вересня) через короткострокове попередження від профспілки VC у Німеччині", - йдеться у повідомленні компанії в Twitter.

Скасування рейсів порушить плани близько 30 тисяч пасажирів.

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