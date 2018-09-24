Німецькі бортпровідники Ryanair долучилися до страйку: 250 рейсів скасовано

Рішення німецьких бортпровідників про долучення до страйку співробітників лоукостера Ryanair у низці країн Європи, запланованого на п'ятницю, 28 вересня, призвела до скасування авіакомпанією загалом 250 рейсів, запланованих на цей день.

Представники профспілки Verdi у четвер, 27 вересня, заявили, що після чотирьох нових раундів переговорів Ryanair "не надав задовільної пропозиції". Ввечері у середу, 26 вересня, про намір страйкувати заявила також німецька профспілка пілотів Cockpit (VC).

Раніше повідомлялося, що страйки бортпровідників зачеплять пасажирів у Іспанії, Бельгії, Нідерландах, Португалії та Італії. Базований в Ірландії лоукостер Ryanair повідомив спершу про скасування 190 рейсів, а згодом знизив цю кількість до 150. Однак, приєднання до страйку працівників у ФРН змусило компанію знову скасувати частину рейсів. "Ми попередньо скасували ще деякі рейси, заплановані на завтра (п'ятницю, 28 вересня) через короткострокове попередження від профспілки VC у Німеччині", - йдеться у повідомленні компанії в Twitter.

Скасування рейсів порушить плани близько 30 тисяч пасажирів.