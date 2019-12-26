Німецькі благодійники передали в Україну тисячі різдвяних подарунків
Цього року німецькі благодійники традиційно провели низку акцій зі збору подарунків для нужденних в Україні. Зібрали тисячі презентів малюкам.
Українські діти з набором подарунків від акції "Різдво у коробці для взуття" з німецького Гельмштедта
Цього року в передріздвяний час у багатьох куточках Німеччини традиційно збирали подарунки українським дітлахам та нужденим. Благодійна організація Johanniter підготувала вантажівки із різдвяними наборами не лише для України, але й для таких країн, як Албанія, Боснія, Румунія і Болгарія. В акції зі збору подарунків при цьому з 1994 року беруть участь багато шкіл, дитячих садків та підприємств у Баварії, повідомляє видання Süddeutsche Zeitung.
До подарункових наборів входять продукти харчування та засоби гігієни. Їх передають в окремі невеличкі містечка чи селища, де їх приймають перевірені місцеві організації на кшталт релігійних громад, шкіл чи громадських організацій. Вони розподіляють подарунки, надаючи перевагу соціально незабезпеченим родинам, сиротам, людям похилого віку чи особам з інвалідністю. Пакети із гуманітарною допомогою мають прибути в Україну у проміжку між Різдвом та Новим роком.
Релігійна організація Aktionsgemeinschaft Kyrillos und Methodios з баварського Айхштета, у свою чергу, влаштувала акцію зі збору подарунків у багатьох регіонах Баварії: Верхньому Пфальці, Верхній Баварії, Швабії, Франконії та Нижній Баварії. Про цю також щорічну акцію пише місцеве видання Donaukurier.
Понад тисяча подарунків з Баварії
За ініціативи архімандрита Андреаса Тієрмаєра (Andreas Thiermeyer), баварські віряни зібрали понад тисячу подарункових пакунків вартістю від 20 до 25 євро, які будуть передані для подальшої роздачі на Закарпатті отцю Мирославу Русину з благодійного фонду "Карітас" Мукачівської греко-католицької єпархії. Тієрмаєр особисто знайомий із отцем Русином і добре знається на ситуації в Україні, де неодноразово бував.
У подарункові пакети з гуманітарною допомогою входять іграшки, солодощі, одяг, канцелярське приладдя та засоби гігієни. Як пише місцева преса, для декотрих малюків на Закарпатті ця посильна допомога з Німеччини стане чи не єдиним подарунком до свят.
Активно збирали подарунки для України і у сусідній землі Баден-Вюртемберг на півдні ФРН. У школі імені Карла Гельбінґа у місті Еммедінгені у межах акції "Подарунок-несподіванка для людей в Україні" підготували пакунки відповідно до пропозиції німецької благодійної організації"Ukraine-Hilfe"("Допомога для України". - Ред.). Деякі з учнів були вражені тим, що найкориснішими були речі першої необхідності: зубні щітки та пасти, гель для душу чи макарони, пише видання Badische Zeitung. "Зробити приємне тому, хто не отримав би крім цього жодного іншого подарунку, - було і мені приємним", - розповів один з учнів Макс Ганзельманн (Max Hanselmann).
414 подарунків з Нижньої Саксонії
У західнонімецькому містечку Гельмштедт, що у Нижній Саксонії, теж долучилися до збору святкових презентів для України. Тут відбулася акція "Різдво у коробці для взуття", під час якої було зібрано 414 коробок із подарунками для дітей у Східній Європі, зокрема й в Україні. Акція тривала з 15 жовтня до 15 листопада, пише видання Helmstedter Nachrichten. А у вересні із цього міста до України вже виїхала вантажівка із вісьмома тоннами гуманітарної допомоги для мешканців східних областей. На Донбас передали одяг, дитячі набори, побутові речі та ходунки.
Дивитись відео02:32
Поділитись
"Петриківка" та 3D-іграшки: чим Україна дивує німців на Різдво (20.12.2019)
"Петриківка" та 3D-іграшки: чим Україна дивує німців на Різдво (20.12.2019)
Десять найнезвичніших різдвяних ярмарків Німеччини
Величезна свічка в гессенському Шлітці
З нагоди передрідзвяного часу кам'яну вежу в історичному центрі міста Шлітц у Гессені традиційно вбирають у червону тканину. Цього року з 30 листопада і аж до 23 грудня вона височітиме над святково прикрашеними старими фахверковими будинками. Одне лише "полум'я" цієї свічки - 6 метрів заввишки. А загалом найбільша у світі свічка без граму воску має 42 метри.
Десять найнезвичніших різдвяних ярмарків Німеччини
Під мостом у Шварцвальді
У мальовничій Равеннський ущелині, що в південнонімецькому Шварцвальді, різдвяний ярмарок має особливо романтичну атмосферу. Традиційні дерев'яні ятки зі святковими сувенірами, глінтвейном та наїдками монтують між скелями ущелини під 40-метровим залізничним віадуком. Ярмарок відкритий цьогоріч з 30 листопада по 23 грудня.
Десять найнезвичніших різдвяних ярмарків Німеччини
Глінтвейн на кораблі
Ангельський ярмарок у Емдені на північному заході Німеччини гарантує святковий настрій не тільки на землі, а й на воді. Тобто на борту кораблів, пришвартованих у старому порту на березі Північного моря. Там пропонують усе, що зігріває та робить щасливим: глінтвейн, гороховий суп та спеціальне різдвяне меню. Цього року ярмарок відкритий з 26 листопада по 23 грудня.
Десять найнезвичніших різдвяних ярмарків Німеччини
У каменярні в Баварії: гранітне Різдво
Особлива атмосфера так званого гранітного Різдва панує у баварському місті Гауценберґ. На території старої каменярні працює різдвяний базар, де продають вироби з місцевих ремісничих майстерень. Особливо популярними на ярмарку є покази традиційних ремісничих технік, а також вертеп зі справжніми тваринами. Цьогоріч відвідати ярмарок можна з четверга по неділю з 29 листопада по 23 грудня.
Десять найнезвичніших різдвяних ярмарків Німеччини
Еротичний ярмарок "Санта Паулі" в Гамбурзі
"Найкласніший різдвяний базар Гамбурга" - так рекламують організатори ярмарок, котрий влаштовують на легендарній вулиці Репербан у гамбурзькому районі Санкт-Паулі. На відвідувачів чекають дискотека й жива музика, тут можна придбати секс-приладдя, а в стриптиз-наметі подивитись на "гарячих ангелів".
Десять найнезвичніших різдвяних ярмарків Німеччини
Посеред озера: ярмарок на острові в Баварії
Щопівгодини пороми доставляють відвідувачів на острів Фрауенінзель на найбільшому в Баварії озері Хімзе. Майже сотня яток тут продають баварські сувеніри, продукцію ченців місцевого монастиря, різдвяні прикраси та велику кількість інших саморобних дрібниць. І все це на тлі панорамного краєвиду на Альпи. Ярмарок працює лише протягом двох вікендів: з 30 листопада по 2 грудня і з 7 по 9 грудня.
Десять найнезвичніших різдвяних ярмарків Німеччини
Дизайнерський шопінг на старій електростанції
Дизайнерські вироби на кшталт тих, що на фото, можна придбати на ярмарку Holy Shit, який щовихідних перед Різдвом мандрує Німеччиною. Починаючи з 1-2 грудня він побуває у Кельні, Берліні, Гамбурзі та Штуттгарті. Приміром, у Берліні ярмарок проходитиме на колишній електростанції. На відміну від інших різдвяних базарів, цей одночасно є місцем презентації робіт молодих митців та дизайнерів.
Десять найнезвичніших різдвяних ярмарків Німеччини
"Рожеве Різдво": Гей-ярмарок у Мюнхені
У яскравих рожевих тонах та абсолютно по-сімейному проводять різдвяний ярмарок Pink Christmas ("Рожеве Різдво") на площі Святого Стефана у Мюнхені. На гей-ярмарку виступає велика кількість травесті-дів і продається безліч рожевих ялинкових прикрас.
Десять найнезвичніших різдвяних ярмарків Німеччини
Під землею: у винарні Трабен-Трарбаха
Різдвяні дива під землею можна побачити у винних погребах міста Трабен-Трабах на річці Мозель. Тутешній різдвяний базар має інтригуючу назву "Нічний ярмарок мозельського вина". Навіть якщо на вулиці холодно, в погребах, де влаштовують ярмарок, завжди одна і та ж, значно приємніша температура. Місцеві винороби пропонують як власні вина, так і вироби місцевих народних умільців.
Десять найнезвичніших різдвяних ярмарків Німеччини
Базар у рибальському селищі
На півночі Німеччини, на острові Гельґоланд у Північному морі, різдвяний ярмарок розташувався у колишніх будках-майстернях місцевих рибалок. У різнокольорових дерев'яних будиночках печуть вафлі та пироги, а також готують різдвяний пунш. Працюватиме він цьогоріч 7-8 та 14-15 грудня.