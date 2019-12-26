Німецькі благодійники передали в Україну тисячі різдвяних подарунків

Цього року в передріздвяний час у багатьох куточках Німеччини традиційно збирали подарунки українським дітлахам та нужденим. Благодійна організація Johanniter підготувала вантажівки із різдвяними наборами не лише для України, але й для таких країн, як Албанія, Боснія, Румунія і Болгарія. В акції зі збору подарунків при цьому з 1994 року беруть участь багато шкіл, дитячих садків та підприємств у Баварії, повідомляє видання Süddeutsche Zeitung.

До подарункових наборів входять продукти харчування та засоби гігієни. Їх передають в окремі невеличкі містечка чи селища, де їх приймають перевірені місцеві організації на кшталт релігійних громад, шкіл чи громадських організацій. Вони розподіляють подарунки, надаючи перевагу соціально незабезпеченим родинам, сиротам, людям похилого віку чи особам з інвалідністю. Пакети із гуманітарною допомогою мають прибути в Україну у проміжку між Різдвом та Новим роком.

Релігійна організація Aktionsgemeinschaft Kyrillos und Methodios з баварського Айхштета, у свою чергу, влаштувала акцію зі збору подарунків у багатьох регіонах Баварії: Верхньому Пфальці, Верхній Баварії, Швабії, Франконії та Нижній Баварії. Про цю також щорічну акцію пише місцеве видання Donaukurier.

Понад тисяча подарунків з Баварії

За ініціативи архімандрита Андреаса Тієрмаєра (Andreas Thiermeyer), баварські віряни зібрали понад тисячу подарункових пакунків вартістю від 20 до 25 євро, які будуть передані для подальшої роздачі на Закарпатті отцю Мирославу Русину з благодійного фонду "Карітас" Мукачівської греко-католицької єпархії. Тієрмаєр особисто знайомий із отцем Русином і добре знається на ситуації в Україні, де неодноразово бував.

У подарункові пакети з гуманітарною допомогою входять іграшки, солодощі, одяг, канцелярське приладдя та засоби гігієни. Як пише місцева преса, для декотрих малюків на Закарпатті ця посильна допомога з Німеччини стане чи не єдиним подарунком до свят.

Активно збирали подарунки для України і у сусідній землі Баден-Вюртемберг на півдні ФРН. У школі імені Карла Гельбінґа у місті Еммедінгені у межах акції "Подарунок-несподіванка для людей в Україні" підготували пакунки відповідно до пропозиції німецької благодійної організації"Ukraine-Hilfe"("Допомога для України". - Ред.). Деякі з учнів були вражені тим, що найкориснішими були речі першої необхідності: зубні щітки та пасти, гель для душу чи макарони, пише видання Badische Zeitung. "Зробити приємне тому, хто не отримав би крім цього жодного іншого подарунку, - було і мені приємним", - розповів один з учнів Макс Ганзельманн (Max Hanselmann).

414 подарунків з Нижньої Саксонії

У західнонімецькому містечку Гельмштедт, що у Нижній Саксонії, теж долучилися до збору святкових презентів для України. Тут відбулася акція "Різдво у коробці для взуття", під час якої було зібрано 414 коробок із подарунками для дітей у Східній Європі, зокрема й в Україні. Акція тривала з 15 жовтня до 15 листопада, пише видання Helmstedter Nachrichten. А у вересні із цього міста до України вже виїхала вантажівка із вісьмома тоннами гуманітарної допомоги для мешканців східних областей. На Донбас передали одяг, дитячі набори, побутові речі та ходунки.



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