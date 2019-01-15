Німецькі автобани: 459 тисяч годин у заторах за рік

Щодня на німецьких автобанах трапляється дві тисячі заторів. У середньому! У повсякденному житті їх часто набагато більше. Торік на дорогах у Німеччині знову було більше заторів, ніж у попередньому. А в попередньому - більше, ніж роком раніше. Усе це випливає з дослідження, проведеного Загальним німецьким клубом автомобілістів (ADAC). Та водії давно знають усе це й без того.

Цифри, поширені ADAC, вражають: торік у Німеччині було 745 тисяч заторів. Їхня загальна довжина становила півтора мільйони кілометрів. Загалом водії були змушені стояти на дорозі 459 тисяч годин - це більше ніж півстоліття. Тобто, півстоліття нудьги, підвищеного тиску та відчаю.

Причиною заторів у клубі автомобілістів називають те, що всі ми, в тому числі й гості з-за кордону, їздимо дедалі частіше і дедалі довше. Але, враховуючи кількість заторів, зменшити тривалість поїздок стає дедалі складніше.

Іще одна причина того, що рух на автобанах у Німеччині часто зупиняється, - ремонтні роботи на дорогах. 2018 року їх було на три відсотки більше, ніж 2017-го. Будемо сподіватись, що в довгостроковій перспективі це може дещо полегшити рух, якщо та чи інша ділянка матиме вищу пропускну спроможність чи, принаймні, на ній зникнуть перепони.