 Німецькій журналістці Мешале Толу дозволили покинути Туреччину | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.08.2018

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Новини

Німецькій журналістці Мешале Толу дозволили покинути Туреччину

Звинувачена в Туреччині у пропаганді тероризму Мешале Толу була випущена з в'язниці в грудні 2017 року. Тепер вона може покинути країну. Її чоловік при цьому поки повинен залишатися в Туреччині.

Мешале Толу

Мешале Толу

Обвинувачена офіційною Анкарою в терористичній діяльності німецька журналістка Мешале Толу (Mesale Tolu) отримала можливість виїхати з Туреччини. Цю інформацію сама Толу підтвердила в Twitter у понеділок, 20 серпня, після того, як повідомлення з'явилося у низці ЗМІ. "Я дякую тим, хто мене підтримував і всім, хто співпереживав зі мною і виступав на моєму боці за мою свободу", - йдеться у повідомленні Толу.

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Турецький суд відмовився звільнити з-під домашнього арешту американського пастора Ендрю Брансона. Дональд Трамп заявив, що Туреччина поводиться "дуже погано". (17.08.2018)

Після семи місяців перебування під арештом німецька журналістка та перекладачка Мешале Толу звільнена стамбульським судом. Проте розслідування проти неї триватиме, їй заборонили залишати територію Туреччини. (18.12.2017)

У першому великому інтерв'ю після свого звільнення Деніз Юджель дякує німецькому урядові за всі зусилля щодо його звільнення, але водночас критикує канцлерку ФРН Анґелу Меркель. (18.03.2018)

При цьому сам процес проти журналістки за звинуваченням у підтримці діяльності лівоекстремістської "Марксистсько-ленінської комуністичної партії" та пропаганді тероризму буде продовжено в жовтні. Чоловік Толу, Суат Джорлу, який також проходить обвинуваченим, повинен залишитися в Туреччині, оскільки аналогічна заборона щодо нього і надалі чинна.

Випадок 22-річної Толу, поряд з іншими аналогічними справами, серйозно ускладнив відносини між ФРН і Туреччиною. Ще в квітні 2018 року суд в Стамбулі вирішив залишити в силі заборону на виїзд щодо Толу. Журналістка в середині грудня 2017 року була випущена з в'язниці, де провела сім місяців в камері попереднього утримання.

Найгучнішими процесами проти німців у Туреччині, окрім справи Толу, довгий час було переслідування іншого журналіста - Деніза Юджеля - та правозахисника Петера Штойдтнера. Їх також довгий час тримали за ґратами, але потім випустили на волю, не забороняючи при цьому виїзд з країни.

За офіційними даними, в Туреччині "з політичних мотивів" в тюрмах перебувають сім німців. Серед них - 73-річний Енвер Алтайлі, який сидить в одиночній камері вже рік, не будучи офіційно ні в чому обвинуваченим. В кінці липня на півдні Туреччини заарештували громадянина Німеччини Денніса Е., якого запідозрили в пропаганді через соцмережі діяльності Робітничої партії Курдистану, яку вважають терористичною в ЄС, США і Туреччини.

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