Німецькій журналістці Мешале Толу дозволили покинути Туреччину

Обвинувачена офіційною Анкарою в терористичній діяльності німецька журналістка Мешале Толу (Mesale Tolu) отримала можливість виїхати з Туреччини. Цю інформацію сама Толу підтвердила в Twitter у понеділок, 20 серпня, після того, як повідомлення з'явилося у низці ЗМІ. "Я дякую тим, хто мене підтримував і всім, хто співпереживав зі мною і виступав на моєму боці за мою свободу", - йдеться у повідомленні Толу.

При цьому сам процес проти журналістки за звинуваченням у підтримці діяльності лівоекстремістської "Марксистсько-ленінської комуністичної партії" та пропаганді тероризму буде продовжено в жовтні. Чоловік Толу, Суат Джорлу, який також проходить обвинуваченим, повинен залишитися в Туреччині, оскільки аналогічна заборона щодо нього і надалі чинна.

Випадок 22-річної Толу, поряд з іншими аналогічними справами, серйозно ускладнив відносини між ФРН і Туреччиною. Ще в квітні 2018 року суд в Стамбулі вирішив залишити в силі заборону на виїзд щодо Толу. Журналістка в середині грудня 2017 року була випущена з в'язниці, де провела сім місяців в камері попереднього утримання.

Найгучнішими процесами проти німців у Туреччині, окрім справи Толу, довгий час було переслідування іншого журналіста - Деніза Юджеля - та правозахисника Петера Штойдтнера. Їх також довгий час тримали за ґратами, але потім випустили на волю, не забороняючи при цьому виїзд з країни.

За офіційними даними, в Туреччині "з політичних мотивів" в тюрмах перебувають сім німців. Серед них - 73-річний Енвер Алтайлі, який сидить в одиночній камері вже рік, не будучи офіційно ні в чому обвинуваченим. В кінці липня на півдні Туреччини заарештували громадянина Німеччини Денніса Е., якого запідозрили в пропаганді через соцмережі діяльності Робітничої партії Курдистану, яку вважають терористичною в ЄС, США і Туреччини.