Німецьку мову по всьому світу вивчає понад 15 мільйонів людей

Німецьку мову як іноземну по всьому світу зараз вивчає близько 15,4 мільйона людей. Про це йдеться в оприлюдненому у четвер, 4 червня, дослідженні "Deutsch als Fremdsprache weltweit" ("Німецька як іноземна по всьому світу"), яке щоп'ять років проводить міністерство закордонних справ ФРН разом з Гете-Інститутом, Deutsche Welle, службою академічних обмінів DAAD та Центральним управлінням шкіл за кордоном (ZfA).

Згідно з даними дослідження, з 2015 року кількість шкіл у країнах світу (за межами ФРН), в яких викладають німецьку, зросла з 95 тисяч до 106 тисяч. Більшість людей, що вивчають німецьку, - 11,2 мільйона - живуть в Європі. Лише у Данії, Нідерландах, Чехії та Франції кількість тих, хто вивчає цю мову, зросла на 18 відсотків - до 1,185 мільйона осіб. В одній лише Франції за останні п'ять років ця цифра виросла на 200 тисяч - до 1,2 мільйона людей.

В африканських країнах кількість тих, хто опановує німецьку, за останні п'ять років зросла на 50 відсотків. Зокрема, зростає цікавість до німецької мови в Єгипті, Алжирі та Кот-д'Івуарі.

Попит на вивчення німецької зростає також в Азії, зокрема в Китаї. Водночас погіршення відносин між Німеччиною та США вплинуло на бажання американців вчити німецьку - за останні п'ять років число зацікавлених скоротилося на 15 відсотків.

На думку статс-секретарки міністерства закордонних справ ФРН Мішель Мюнтеферінґ (Michelle Müntefering), ті, хто вивчає німецьку за кордоном, має можливість "побудувати довгострокові відносини з космополітичною Німеччиною". За її словами, це пов'язано не лише з доступом до німецької освіти, але також "до ринку праці, де потрібні фахівці зі знанням німецької".