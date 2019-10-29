Німецьку мову по всьому світу вивчає понад 15 мільйонів людей

У світі 15,4 мільйона людей вивчають німецьку мову як іноземну. В африканських країнах число тих, хто вивчає німецьку, за останні п'ять років зросло на 50 відсотків.
Німецьку мову як іноземну по всьому світу зараз вивчає близько 15,4 мільйона людей. Про це йдеться в оприлюдненому у четвер, 4 червня, дослідженні "Deutsch als Fremdsprache weltweit" ("Німецька як іноземна по всьому світу"), яке щоп'ять років проводить міністерство закордонних справ ФРН разом з Гете-Інститутом, Deutsche Welle, службою академічних обмінів DAAD та Центральним управлінням шкіл за кордоном (ZfA).
Згідно з даними дослідження, з 2015 року кількість шкіл у країнах світу (за межами ФРН), в яких викладають німецьку, зросла з 95 тисяч до 106 тисяч. Більшість людей, що вивчають німецьку, - 11,2 мільйона - живуть в Європі. Лише у Данії, Нідерландах, Чехії та Франції кількість тих, хто вивчає цю мову, зросла на 18 відсотків - до 1,185 мільйона осіб. В одній лише Франції за останні п'ять років ця цифра виросла на 200 тисяч - до 1,2 мільйона людей.
В африканських країнах кількість тих, хто опановує німецьку, за останні п'ять років зросла на 50 відсотків. Зокрема, зростає цікавість до німецької мови в Єгипті, Алжирі та Кот-д'Івуарі.
Попит на вивчення німецької зростає також в Азії, зокрема в Китаї. Водночас погіршення відносин між Німеччиною та США вплинуло на бажання американців вчити німецьку - за останні п'ять років число зацікавлених скоротилося на 15 відсотків.
На думку статс-секретарки міністерства закордонних справ ФРН Мішель Мюнтеферінґ (Michelle Müntefering), ті, хто вивчає німецьку за кордоном, має можливість "побудувати довгострокові відносини з космополітичною Німеччиною". За її словами, це пов'язано не лише з доступом до німецької освіти, але також "до ринку праці, де потрібні фахівці зі знанням німецької".