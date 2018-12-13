Німецькомовна література в українському перекладі: Роберт Зіталер. "Ціле життя"

Переконливо й чуттєво змалювати століття й ціле життя всього лише на 160 сторінках? Австрійцю Роберту Зіталеру це вдалося. Його доволі невелика книжка несподівано перетворилась на бестселер, також за межами Австрії.

"У нього нікого не було, але він мав усе, що потрібно, і цього було достатньо".

Це історія Андреаса Еґґера. Він народився на межі століть, зростав у темній альпійській долині, пережив тяжке дитинство. Автор, уродженець Відня, затягує нас у селянське середовище, похмуре й непривітне оточення згрубілих, вкрай консервативних людей.

Андреас змолоду покладається тільки на себе. Він буцімто має все, що йому потрібно, але це не зовсім так. Одного дня він зустрічає жінку - Марі, й закохується в неї. Вона могла б подарувати йому інше життя, якби не лиха доля. Марі рано помирає. Андреас знову лишається сам-один.

Андреас Еґґер протистоїть життєвим труднощам

"Хоча Андреаса Еґґера вважали калікою, він був дужий. Міг працювати, мало просив, майже не розмовляв і витримував спеку на полях, як і кусючий холод у лісі. Він брався до будь-якої роботи й виконував її надійно, не скаржачись".

У дитинстві Андреаса часто лупцювали, через отримані травми тепер він кульгає. Але це стійкий хлопець. Його дитинство минуло без ігор і сміху. Заробляти собі на хліб він став, ремонтуючи канатну дорогу.

Пізніше Андреаса забирають на службу в армію. Його захоплюють у полон росіяни, і він вимушений кілька років провести на Кавказі. Відтак повертається додому і працює гідом, поки йому не набридає повоєнний туризм.

"Він ніколи не вірив у Бога, і смерть його не лякала. Він не міг пригадати, звідки походив, і зрештою не знав, куди йде. Однак на час поміж тим, на власне життя, він міг озиратися без смутку, із уривчастим сміхом і одним-єдиним великим зачудованням".

Головний герой "Цілого життя" на війні потрапляє в полон і на кілька років опиняється на Кавказі

Маленьке літературне диво

Тоненький роман Роберта Зіталера - маленьке літературне диво, книжка поза часом. Автору вдалося на невеликій кількості сторінок майстерно змалювати цілі десятиліття. Водночас Зіталер чітко і пронизливо показав події та внутрішнє життя героя.

Андреас Еґґер у цьому неромантичному, нічим не прикрашеному романі символізує саме життя й досліджує екзистенційні питання людських дій і мислення. Водночас це не якась абстрактна фігура, а повноцінний літературний персонаж із м'яса та кісток, який неабияк припаде до душі читачам.

В українському перекладі роман "Ціле життя" вийшов у 2016 році у видавництві "Віват".

Роберт Зіталер народився в 1966 році у Відні. Він закінчив школу акторської майстерності в рідному місті й відомий передусім як телеактор. Із 2006 року Зіталер публікує романи. Деякі з його книжок номінувалися на престижні міжнародні літературні премії.