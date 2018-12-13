Німецькомовна література в українському перекладі: Корнелія Функе. "Чорнильне серце"

Фантастична "чорнильна трилогія" для молоді зробила німецьку авторку Корнелію Функе всесвітньо відомою письменницею. Її романи - про карколомні пригоди, які обертаються навколо книжок.

Серед прихильників і прихильниць фентезі, знайдеться небагато таких, які не читали жодної книжки Корнелії Функе (Cornelia Funke) чи щонайменше не дивилися жодної екранізації її романів для дітей і підлітків.

Корнелія Функе стала відомою ще в 1990-х роках завдяки пригодницькій серії про гурт подруг "Шалені ціпоньки", а також книжкам "Володар над злодіями" і "Володар драконів".

Однак найбільшу популярність письменниці приніс роман "Чорнильне серце", який вийшов друком у 2003 році німецькою та англійською мовами. Книжка продавалася так добре, що авторка вирішила написати продовження. Так роман переріс у трилогію: два роки потому з'явилася "Чорнильна кров", а ще через два роки - "Чорнильна смерть".

"Можливо, за надрукованою історією ховається ще одна, значно більша історія, що так само змінюється, як і наш світ? І літери розповідають нам не більше, ніж погляд крізь шпарину для ключа. Можливо, літери - мов кришка на каструлі, яка містить значно більше, ніж ми можемо прочитати?"

Для своїх історій Корнелія Функе використовує типовий "скелет" фентезі-книжок: контраст між умовним реальним і фантастичним світом, поєднані чимсь на кшталт замкової шпарини. "Шпариною" слугують книжки.

Оживляти книжкових персонажів

Один із головних героїв "Чорнильного серця" - палітурник Мортімер, скорочено - Мо. Він володіє незвичайним даром: викликати з книжок у реальний світ персонажів і речі. Таким чином із книжкових історій до реального світу потрапляють кілька злих істот, серед яких - лиходій Капрікорн.

Стрічка "Чорнильне серце" вийшла у прокат у 2009 році

Капрікорн і його прибічники хочуть назавжди лишитися в реальному світі. Для цього їм потрібно знищити всі примірники книжки, з якої їх вичитали. Мо та його 12-річна дочка Мегі тікають від лиходіїв. Вони знаходять притулок у родички, колекціонерки книжок Елінор, і переживають багато пригод.

У якийсь момент Меггі дізнається, що успадкувала талант батька: вона теж може "вичитувати" книжкових персонажів у реальний світ. Феноліо - автор книжки, яку має прочитати вголос Меггі, - переписує історію й допомагає Меггі, Мо та Елінор перемогти лиходіїв.

Суперзірка тиражів

"Чорнильне серце" сповнене магії. Але авторка захоплює читачів і читачок не лише пригодницькою історією. Попри всю "фентезійність", у книжці йдеться і про реальне життя.

Меггі мусить шукати власний шлях між реальністю та світом фантазій. Дівчинка-підліток ось-ось перетвориться на молоду жінку. Вона зустрічає перше кохання. Як бути? Що робити зі своїм страхом і навіть ненавистю, коли борешся зі злом? Усе це теми, які хвилюють реальних підлітків.

Корнелія Функе під час читань у Берліні

"Чорнильна трилогія" Корнелії Функе має мільйони прихильниць і прихильників в усьому світі. Авторка молодіжних бестселерів з 2005 року мешкає в Каліфорнії. Чимало читачів у США навіть вважають її американською письменницею. Функе видала вже близько півсотні книжок і продала понад 26 мільйонів примірників. Її романи перекладені 37 мовами. Часопис "Time" у 2005 році навіть вніс її до переліку 100 найвпливовіших людей світу. Функе - вже давно не німецька, а радше міжнародна письменниця.

Український переклад роману "Чорнильне серце" надрукувало у 2009 році видавництво "Теза".

Корнелія Функе народилася у 1953 році в місті Дорстен. Вона вивчала педагогіку й ілюстраторську справу в Гамбурзі. Письменниця власноруч ілюструє свої книжки.

У 2005 році Функе з чоловіком і двома дітьми переїхала до Лос-Анджелеса. Окрім письменницької, вона займається громадською діяльністю та має активну політичну позицію, зокрема щодо захисту довкілля.

Функе планує видати продовження "Чорнильного серця". Робоча назва наступної книжки - "Колір помсти".